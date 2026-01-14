HEROJ IZ KRAN-MONTANE PRONAŠAO JE SVOJ MIR U DOMOVINI: Njegova nesebičnost i čovečnost predstavljaju najviše vrednosti

Autor teksta Mihael Marti opisuje tragičnu smrt Stefana Ivanovića, redara u klubu „Le Konstelacion“ u Kran-Montani, koji je stradao u požaru u novogodišnjoj noći 2026. godine.

Prema navodima autora i svedočenjima očevidaca, Ivanović nije napustio objekat kada je požar izbio, već je pomagao gostima da izađu na sigurno, nakon čega se vratio u zapaljeni klub kako bi spasio još ljudi. Tom prilikom je izgubio život, a u javnosti je prepoznat kao čovek koji je postupio herojski i nesebično.

Marti dalje izveštava da je Stefan Ivanović sahranjen u Srbiji, na groblju u mestu Jajčić, nedaleko od Beograda, uz prisustvo nekoliko stotina ljudi. Prema pisanju srpskih medija, koje autor citira, sahrana je protekla u „dostojanstvenoj atmosferi“, a lokalna samouprava u opštini Ljig proglasila je dan žalosti. Navodi se i da su brojni ljudi iz Švajcarske došli u Srbiju kako bi mu odali poslednju poštu, kao i da su građani ostavljali cveće i palili sveće ispred porodične kuće.

U tekstu se prenose i reči ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivana Trifunovića, koji je na komemoraciji u Kran-Montani istakao: „Želim posebno da odam priznanje Stefanu Ivanoviću, koji je izgubio život pokušavajući na herojski način da spase druge. Njegova nesebičnost i čovečnost predstavljaju najviše vrednosti.“

Autor zaključuje da je Ivanović u javnosti i na društvenim mrežama zapamćen kao „heroj iz Kran-Montane“, čije će se ime i lik trajno čuvati u sećanju njegovog rodnog kraja.

Autor: A.A.