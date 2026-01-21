Vlasnik bara smrti skandaloznom rečenicom razbesneo porodice žrtava u Kran-Montani: Na saslušanju dao neubedljive odgovore

Žak Moreti, vlasnik bara smrti, započeo je višesatnu odbranu rekavši da se "ne oseća krivim" pred istražnim sudijama koje ispituju okolnosti katastrofalnog požara u objektu "Konstelacija" u švajcarskoj Kran-Montani, u kojem je stradalo 40 ljudi.

- Ne osećam se krivim, kada je reč o bezbednosti uradio sam sve što je bilo potrebno - izjavio je on.

Tokom gotovo deset sati ispitivanja Moreti je odgovornost raspodelio na više strana - od lokalne samouprave, za koju tvrdi da nije sprovela adekvatan nadzor, preko zaposlenih koji su gostima donosili šampanjac i vatromet, pa sve do dobavljača zapaljivih panela korišćenih u enterijeru.

Izjava koja je razbesnela porodice stradalih

Kako piše "Corriere della Sera", posebno burne reakcije u sudnici izazvala je Moretijeva tvrdnja da se i sam smatra žrtvom tragedije. Takva formulacija izazvala je ogorčenje porodica poginulih i povređenih.

- Naravno, nisam žrtva na istom nivou kao oni koji su izgubili život ili su povređeni, ali i mi duboko patimo - kazao je on.

Moreti je zatražio odlaganje završetka ispitivanja, pa je odlučeno da danas pred sudije izađe njegova supruga Džesika, koja će odgovarati na brojna pitanja istražnih organa. Saslušanje će biti nastavljeno u terminu koji još nije određen.

Za sada Moreti ostaje u pritvoru. Njegovo puštanje na slobodu uz kauciju od 200.000 švajcarskih franaka zavisi od uplate iznosa koji je, prema navodima, spreman da obezbedi prijatelj koji želi da ostane anoniman.

Sumnje i neubedljivi odgovori

U gradu Sionu Moreti se drugi put kao osumnjičeni našao pred zamenicom glavne tužiteljke kantona Vale Ketrin Sepej, kao i pred advokatima porodica stradalih.

- Odgovorio je na sva pitanja, ali nas u mnogim slučajevima nije uverio - izjavio je jedan od advokata porodica žrtava po izlasku iz sudnice.



Za razliku od prvog ispitivanja 9. januara, kada je fokus bio na finansijskom stanju porodice radi procene eventualnog rizika od bekstva, ovoga puta sudije su se bavile samim tokom tragedije. Požar je izbio 1. januara u 1.26 časova, nakon što je prskalica vezana za grlo boce šampanjca zapalila zvučno apsorbujući sunđer na plafonu, što je dovelo do munjevitog širenja vatre u podzemnoj sali.

Imovina od svega nekoliko stotina franaka

Brojne nejasnoće i dalje prate slučaj porodice Moreti, vlasnika tri luksuzna ugostiteljska objekta u Kran-Montani.

Prema podacima koje je objavila emisija "Dentro la notizia" na televiziji "Canale 5", na dan 31. januara na računu su imali svega 493 švajcarska franka, što je nešto više od 500 evra.

Istražitelji sada pokušavaju da razjasne niz ključnih pitanja: koliki je bio stvarni kapacitet lokala, kakvog je kvaliteta bio sporni sunđer, kako je sprovedena evakuacija i da li su izlazi u slučaju opasnosti bili adekvatni.

Tužilaštvo planira da odgovore potraži kroz veštačenja koja će obaviti dvojica stručnjaka Forenzičkog instituta iz Ciriha, u saradnji sa "Švajcarskim centrom za bezbednost". U okviru istrage biće izrađena i virtuelna simulacija požara i njegovog širenja.

Les Italiens en mode reconstitution. Bon on savait déjà que ça crame cette cochonnerie mais la vitesse est impressionnante. On se demande comment Moretti a pu prétendre "j'avais fait des tests". Ca va peser lourd cette déclaration. pic.twitter.com/BPwnXDTEL3 — hεt 🧬 (@dxmmhet) 20. јануар 2026.

U međuvremenu, slična simulacija već je prikazana na italijanskoj televiziji Mediaset, gde je demonstrirano koliko se brzo zapalio plafon bara, što je prizor koji je, kako navode, vidno potresao gledaoce u studiju.



Autor: Jovana Nerić