Uhapšen vlasnik bara smrti u kome je na novogodišnju noć u Švajcarskoj IZGORELO 40 osoba: Ovo su najnoviji detalji

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Žak Moreti, vlasnik bara smrti u kome je na novogodišnju noć u Švajcarskoj izgorelo 40 osoba, dok je najmanje 119 povređeno, uhapšen je.

Kako je preneo Sky News, Žak Moreti je uhapšen po nalogu švajcarskog tužioca. Javno tužilaštvo navelo je rizik od bekstva kao opravdanje za ovu meru, prenosi sajt "24heures" .

Vlasnici bara u Kran-Montani, Žak i Džesika Moreti, danas su se prvi put pojavili pred istražnim sudijom u Sionu kao osumnjičeni zbog požara koji je 1. januara oduzeo živote 40 ljudi, uključujući 21 osobu mlađu od 18 godina.

Moreti je bio i menadžer bara "Le Constelation", a njegova supruga se vodila kao vlasnik. Oboje su državljani Francuske.

Oni su dali izjave u kancelariji Ministarstva pravde kantona Vale, uz pratnju tri advokata. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni se terete za ubistvo iz nehata, izazivanje požara i telesne povrede izazvane nepažnjom.

Danas je širom Švajcarske proglašen Nacionalni dan žalosti u znak sećanja na sve žrtve požara u Kran Montani.

Stefana sahranjuju u rodnom Ljigu! Proglašen dan žalosti, sutra heroja koji je dao život za druge ispraćaju na večni počinak

Autor: Marija Radić

