40 LJUDI IZGUBILO ŽIVOT: Vlasniku bara u Kran-Montani određen tromesečni pritvor

Kantonalni sud kantona Vale u Švajcarskoj odredio je danas pritvor Žaku Moretiju vlasniku bara Konstelejšn u kojem je u požaru u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi.

Vlasniku bara koji se nalazi u okviru luksuznog odmarališta Kran-Montana određen je pritvor od tri meseca, uz mogućnost da se produži, prenosi Temp.

Vlasnik bara je prethodno istražiteljima rekao da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra.



Prvi nalazi ukazuju na to da je požar izazvan kontaktom prskalica sa zvučnoizolacionom penom postavljenom na plafonu podruma objekta.

Istraga takođe ispituje prisustvo i dostupnost aparata za gašenje požara, kao i da li su izlazi iz bara bili u skladu sa propisima.

U vezi sa prisustvom maloletnika, Moreti je naveo da bar zabranjuje ulazak osobama mlađim od 16 godina, dok gosti od 16 do 18 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe.



On je dodao da je obezbeđenju dao odgovarajuća uputstva, ali da je moguće da je došlo do propusta.

Par je osumnjičen za "ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata".

Autor: D.Bošković