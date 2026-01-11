MADURO ŠETA PO DVORIŠTU PRITVORSKE JEDINICE: Pojavio se novi snimak utamničenog predsednika Venecuele (VIDEO)

Svegnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro prošetao je dvorištem pritvorske jedinice u kojoj je smešten u Njujorku.

Na društvenoj mreži "iks" osvanuli su kratki snimci njegove šetnje, uz opis "Maduro izlazi da se sunča u njujorškom zatvoru u kojem se nalazi".

Venecuelanski predsednik je juče preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istovremeno Stejt department pozvao Amerikance da napuste Venecuelu zbog nestabilne političke situacije.

- Dobro smo. Mi smo borci - izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Bruklinu u Njujorku, prema video snimku koji je juče objavila vladajuća stranka Venecuele.

Asolearse es parte de la rutina de un tirano: Nicolás Maduro:



Maduro sale a tomar sol en la prisión en Nueva York donde se encuentra.



Se ve como un mortal más, sin derechos de nada pero no es así.



Se le acabaron los aplausos de sus seguidores, solamente tiene paredes frias y… pic.twitter.com/BX6OruY29l — Peter Jungla (@PeterJungla) 11. јануар 2026.



Hiljade ljudi marširalo Karakasom skandirajući: "Maduro i Silija su naša porodica"

Optuženi, između ostalog, za trgovinu drogom, Maduro i prva dama Silija Flores, koji su se u ponedeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sledećeg ročišta 17. marta.

Noseći transparente s porukom "Želimo ih nazad", oko hiljadu pristalica marširalo je ulicama Karakasa juče, skandirajući "Maduro i Silija su naša porodica!"

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. januara. Odaziv je juče bio manji, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV.

🇻🇪🇺🇸 || Nicolás Maduro se encuentra "bien y fuerte" en una cárcel de Nueva York tras su captura ⚖️; su hijo, Nicolás Maduro Guerra, difundió un mensaje de calma mientras el procesado espera su juicio en Estados Unidos 🏛️ pic.twitter.com/5QB7b97NfP — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) 11. јануар 2026.



Državna televizija emitovala je posetu privremene predsednice Delsi Rodrigez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Karakasa, gde su takođe održane manje demonstracije u znak podrške Maduru.

- Nećemo se odmoriti ni minut dok ne vratimo predsednika - izjavila je Rodrigez.

Američki Stejt departmet juče je pozvao sve građane da ne putuju u Venecuelu, a one koji su već tamo da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" bezbednosne situacije.

U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".

