KAKO ĆE SE MADURO BRANITI NA SUĐENJU?! Ovo su DVA KLJUČNA ADUTA koja bi mogao da iskoristi

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro najverovatnije će se na suđenju po optužbama za krijumčarenje droge i oružja, koje je počelo danas u Njujorku, braniti time da njegovo hapšenje predstavlja "vojnu otmicu" i da je time prekršen zakon, prenosi CNN.
"Uhvaćen sam u svom domu u Karakasu, u Venecueli", rekao je Maduro danas pred sudijom federalnog suda na Menhetnu.
Madurova izjava najavljuje ono što će verovatno biti jedna od glavnih strategija njegove odbrane - da je njegovo hapšenje usred noći u stranoj zemlji od strane američkih organa reda "vojna otmica", čime je, po rečima njegovog advokata, prekršen zakon, piše CNN.
Ovo nije prvi put da optuženi iznosi ovaj argument, a pre više od tri decenije panamski predsednik Manuel Norijega optužio je Sjedinjene Američke Države da su prekršile i međunarodno pravo i zaštitu zakonskog postupka invazijom na Panamu i njegovim hapšenjem u inostranstvu.
Taj argument Norijegi nije pomogao, jer su američki sudovi odbili da razmotre zakonitost same invazije na Panamu i fokusirali su se samo na navode u Norijeginoj optužnici, a ostaje da se vidi da li će sudovi ponovo razmotriti taj presedan u Madurovom slučaju.
Neuobičajeno je da optuženi za krivično delo bilo šta kaže sudiji tokom prvog pojavljivanja, jer advokati odbrane obično upozoravaju svoje klijente da sve što kažu može biti iskorišćeno u njihovom krivičnom gonjenju, dodaje CNN.
Sudija Alvin Helerštajn danas je uputio slično upozorenje Maduru, dok je predsednik Venecuele govorio na svom prvom pojavljivanju pred sudom.
Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će biti zadržani dok im se bude sudilo po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.
Analitičar: Osporiće legalnost pritvora
Analitičar Džon Miler izjavio je danas da će, pre nego što se na suđenju i dođe do dokaza o optužbama protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura, njegovi advokati najverovatnije tvrditi da on uopšte nije legalno u pritvoru.
"Prvo što će Madurov pravni tim učiniti jeste da napadne hapšenje i legitimnost njegovog pritvora", rekao je Miler, prenosi CNN.
Madurov advokat Bari Polak, koji je nekada zastupao i Džulina Asanža, danas je na sudu rekao sudiji da postoje problemi sa legitimnošću vojne otmice njegovog klijenta.
Kako navodi Miler, i sam Maduro je na sudu rekao da je zarobljen u svom domu i insistirao na tome da je i dalje predsednik Venecuele, što je još jedna tačka koju će njegov pravni tim verovatno potencirati na početku procesa.
Polak je rekao sudiji da je Maduro šef suverene države i da ima pravo na privilegije i imunitet koje ta funkcija podrazumeva.
To je, međutim, sporno, jer SAD ne priznaju Madura, ili njegov režim kao legitimnu vladu nakon nekoliko spornih izbora, ocenjuje CNN.
