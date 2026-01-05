Uhapšeni lider Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izvedeni su danas pred sud u Njujorku. Kako su novinari CNN-a primetili, Madurova žena imala je zavoj na glavi, a njen advokat tvrdi da je "tokom otmice zadobila prelom rebra".

Silija Flores zadobila je "ozbiljne povrede" tokom hapšenja od strane američkih snaga, rekao je njen advokat tokom saslušanja, a prenosi CNN.

Naime njen advokat Mark Doneli, rekao je saveznom sudiji koji vodi njen slučaj, da je Floresova zadobila "značajne povrede" ovog vikenda kada je hapšena u Venezueli tokom američke vojne operacije.

Advokat, Doneli, rekao je višem američkom okružnom sudiji Alvinu Helerstajnu da je njegova klijentkinja zadobila " povrede tokom otmice" ovog vikenda i sugerisao da možda ima prelom rebara ili teške modrice i da bi trebala da bude podvrgnuta lekarskom pregledu.

Zavoj na glavi

Novinari CNN na sudu su videli zavoje na Silijinoj glavi tokom sudskog postupka, na kome su se Silija Flores i njen suprug Nikolas Maduro, svrgnuti venecuelanski predsednik, izjasnili da nisu krivi za niz optužbi na sudu u Njujorku.

Maduro šepa

Njih su na suđenje dovezli helikopterom, a pratilo ih je nekoliko agenata Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Maduro i supruga bili su odeveni u neku vrstu zatvorske odeće, a na nogama je Silija imala crne patike, a Maduro crvene i moglo se primetiti da je izgledalo kao da blago šepa.

