MADURA SPROVODE NA SUD Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah ||

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro prebačen je danas u zgradu suda u Njujorku, pred kojim će se kasnije danas pojaviti po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

Maduro je pod policijskom pratnjom prevezen iz zatvora u Bruklinu u kojem se nalazio otkako je zarobljen u Karakasu tokom vikenda, nakon čega je Helikopterom prebačen do zgrade suda, prenosi CNN.

Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah

Kako se navodi, Maduro je bio obučen u trenerku i nosio je svetlo narandžaste patike.

Maduro bi pred sudom trebalo da se pojavi u podne po lokalnom, odnosno u 18 časova po istočnoevropskom vremenu pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.

Za vođenje postupka zadužen je sudija saveznog okružnog suda Alvin K. Helerstajn.

SAD su u subotu, oko 02 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.

