'KUNEM SE ALAHOM, POTPUNO SAM ZDRAV' Kadirov demantovao sve navode o bolesti (VIDEO)

Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je novi video u kojem odbacuje medijske navode da mu otkazuju bubrezi, tvrdeći da je njegovo zdravstveno stanje potpuno stabilno.

Kadirov je na ovaj način direktno odgovor na nedavne izveštaje ukrajinskih obaveštajnih službi, prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi.

U objavljenom snimku, Kadirov otvoreno ismejava ukrajinske tajne službe.

U videu koji prenosi ruska agencija TASS, Kadirov se navodno nalazi u planinskom selu Benoj.

"Kunem se Alahom, nemam nikakvih problema sa bubrezima, slezinom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjeno, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage," izjavio je Kadirov.

Njegova reakcija usledila je nakon izveštaja ukrajinske agencije Ukrinform, koja se pozivala na obaveštajne izvore i navela da Kadirov prolazi kroz proces dijalize u jednoj privatnoj klinici u Čečeniji. Ukrajinski izvori su išli korak dalje, sugerišući da je Kadirov "na samrti" i da je Kremlj već započeo potragu za njegovim naslednikom.

🚨⚡️UNUSUAL



In a live broadcast under the snow, Chechen leader Ramzan Kadyrov debunked all the lies of Ukrainian intelligence and the Western media about the deterioration of his health:



"I swear to God, I am not suffering from any pains; neither in the kidneys nor the liver… pic.twitter.com/L9G80zHno6 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) 15. јануар 2026.

Spekulacije o pripremi terena za dinastičko preuzimanje vlasti dodatno su pojačane nedavnim imenovanjem njegovog dvadesetogodišnjeg sina, Ahmata, na poziciju potpredsednika vlade.

Bivši potpredsednik vlade i Kadirovljev nećak, Ibrahim Zakrijev, objavio je na svom Instagram profilu još jedan snimak. Na njemu se vidi kako Kadirov vozi automobil ulicama Groznog i komentariše navode o svom lečenju.



"Zaboravio sam da kažem da nisam u bolnici. Ukrajinske tajne službe rade vrlo loš posao," kaže Kadirov kroz smeh, demantujući boravak na klinici i dodajući: "U stvarnosti se vozimo po gradu."

Autor: S.M.