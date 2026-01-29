'JA SAM PROTIV PREGOVORA SA UKRAJINCIMA' Kadirov izneo svoje viđenje kako konflikt treba da se završi

Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da su pregovori sa Ukrajinom o rešavanju konflikta bez perspektive.

Njegove reči prenosi ruska agencija TASS.

"Smatram da rat treba dovesti do kraja. Pregovori posle svega što je učinjeno – ja sam protiv“, rekao je Kadirov novinarima.

Takođe je izrazio uverenje da Ukrajina kao država neće opstati u sadašnjem obliku.

U decembru je predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom sednice Saveta za razvoj civilnog društva i ljudska prava, izjavio da će Rusija dovesti "specijalnu vojnu operaciju" do logičnog završetka i postizanja postavljenih ciljeva.

Я против переговоров – Кадыров



- Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против, - заявил глава Чечни. pic.twitter.com/9mzhbh0zoe — Игорь Лиепас (@igorkushnarev2) 29. јануар 2026.

Stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzja takođe je izjavio da će Rusija u svakom slučaju ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije, ali da preferira diplomatski put.

Prema njegovim rečima, ruska strana i dalje ne vidi ozbiljne preduslove za to zbog "podrivnih aktivnosti evropskih jastrebova".

Autor: S.M.