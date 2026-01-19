POJAVIO SNIMAK KRAĐE VEKA IZ LUVRA! Pogledajte kako su lopovi lomili i pokrali najpoznatiji muzej na svetu (VIDEO)

Snimci čuvene pljačke u pariskom muzeju Luvr prikazani su prvi put!

Cela "operacija" trajala je manje od četiri minuta.

"Precizni potezi, minimalna buka, brz izlazak - tako su kriiminalci supeli da izvedu jednu od najvećih pljački u istoriji", piše Nexta.

Lopovi su 19. oktobra prošle godine provalili u Galeriju Apolon i ukrali dragoceni nakit iz francuske krunske kolekcije, koji je bio izložen u muzeju.

Vrednost ukradenog nakita se procenjuje na oko 88 miliona evra, a predmeti potiču iz 19. veka i pripadali su francuskom plemstvu, uključujući krunu carevne Evženije.

Francuska tužiteljka Lor Beko je potvrdila da su počinioci razbili vitrine u Galeriji Apolon i pobegli motociklima sa plenom, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hvatanju počinilaca.

Policija je u nastavku istrage uhapsila više osumnjičenih, uključujući glavnog i još nekoliko osoba za koje se veruje da su učestvovali u pljački.

Jedan od ukradenih predmeta - kruna carevne Evženije - pronađen je van muzeja nakon što je ispao iz torbe tokom bekstva, ali većina nakita ostaje nestala, a muzejski objekti se nalaze u međunarodnoj Interpolovoj bazi ukradenih umetnina.

Autor: S.M.