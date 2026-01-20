AKTUELNO

Svet

POSLE PUTINA, TRAMP POZVAO I EVROPSKU KOMISIJU DA BUDE ČLAN ODBORA ZA MIR: Iz EU nisu rekli da li je poziv prihvaćen

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Portparol Evropske komisije Olof Gil potvrdio je da je Ursula fon der Lajen dobila poziv i da će razgovarati sa drugim liderima EU o Gazi

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je danas Evropsku komisiju da bude član "Odbora za mir" u Gazi.

Portparol Evropske komisije Olof Gil potvrdio je da je predsednica EK Ursula fon der Lajen dobila poziv i da će razgovarati sa drugim liderima EU o Gazi.

Gil nije rekao da li je poziv prihvaćen, ali je naveo da komisija želi da "doprinese sveobuhvatnom planu za okončanje sukoba u Gazi".

Ranije danas, Kremlj je saopštio da je Tramp pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina da se pridruži "Odboru za mir" u Gazi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Putin "dobio ponudu diplomatskim kanalima".

Rad Odbora počeo bi rešavanjem sukoba u Gazi, a zatim bi se bavio i drugim konfliktima.

Agencija Rojters navodi da bi prema nacrtu povelje, koja još nije formalno usvojena, Odborom doživotno predsedavao Tramp.

Mandat država u Odboru bio bi ograničen na tri godine, osim ako ne plate po milijardu dolara za finansiranje aktivnosti odbora i tako steknu stalno članstvo, navodi Rojters.

Tramp je u Odbor pozvao i lidere Australije, Belorusije, Kazahstana, Brazila, Kanade, Turske, Argentine, i druge. ; Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Bezalel Smotrič pozvao je danas raspuštanje Odbora, javlja AP.

U subotu je kancelarija izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua saopštila da formiranje Odbora nije koordinisano sa izraelskom vladom i da je ono "suprotno njenoj politici".

Autor: D.Bošković

#EU

#Evropska komisija

#putin

#tramp

#član odbora za mir

POVEZANE VESTI

Svet

Fon der Lajen: EU podržava mirnu, demokratsku tranziciju u Venecueli

Svet

Oglasila se Ursula fon der Lajen: EU će pomoći Srbiji da bude sigurna tokom zime

Svet

Fon der Lajen: EU ima snažan plan da uzvrati na američke tarife ako bude potrebno

Politika

'SRBIJA MOŽE RAČUNATI NA PODRŠKU EU NA PUTU KA ČLANSTVU' Fon der Lajen se oglasila posle razgovora sa Vučićem

Svet

Fon der Lajen: EU će nastaviti da podržava Ukrajinu, snakcije nanose štetu ekonomiji Rusije

Svet

'Evropa će biti magnet za istraživače' EU izdvaja pola milijarde evra za naučna istraživanja