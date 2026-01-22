SPEKTAKULARNA PLJAČKA ZLATARE U NEMAČKOJ, IZA KRAĐE NAKITA STOJE PINK PANTERI? Pogledajte kako autom upadaju u juvelirnicu i za 2 minuta odnose dragulje (VIDEO)

Petorica maskiranih razbojnika ukradenim automobilom upala su u tržni centar u Duizburgu i za svega dva minuta odnela zlato i dragulje vredne skoro milion evra.

Spektakularna pljačka zlatare, koja je zabeležena nadzornim kamerama, dogodila se 19. januara u nemačkom gradu Duizburgu, a prema sumnjama istražitelja iza ovog drskog upada stoji ozloglašena međunarodna kriminalna grupa "Pink Panteri".

- Petorica maskiranih muškaraca su oko 4.30 časova ujutru ukradenim automobilom probila ulazna vrata tržnog centra"Forum", koji se nalazi u samom centru grada, a zatim se zaletela pravo u izlog zlatare - prenose nemački mediji.

Pogledajte snimak filmske pljačke:

Na snimcima sa sigurnosnih kamera vidi se kako razbojnici pajserima razbijaju vitrine i u narandžaste torbe trpaju skupoceni nakit. Cela akcija trajala je svega dva minuta, a lopovi su za to vreme uspeli da odnesu oko šest kilograma zlata i dragulja, ukupne vrednosti od najmanje 760.000 evra.

Nakon pljačke, razbojnici su pobegli, dok je policija stigla svega nekoliko minuta kasnije, po dojavi firme zadužene za obezbeđenje tržnog centra. Na licu mesta pronađen je plavi "opel korsa", za koji je utvrđeno da je ukraden, a registarske tablice nisu odgovarale vozilu.

S obzirom na objavljeni snimak sa nadzornih kamera, izvor za Kurir ističe da ovakva smelost, hladnokrvnost i organizacija viđeni su samo kod "Pink Pantera". Inače, to je banda kradljivaca skupocenog nakita, čiji su članovi mahom Srbi i ljudi sa Balkana.

- Sve ukazuje na njih, od načina na koji su upali u zlataru, preko načina bekstva. S pravom istražitelji sumnjaju na "Pink Pantere" baš zbog izuzetno preciznog načina izvršenja pljačke, kao i zbog činjenice da je akcija trajala svega dva minuta - kaže izvor i dodaje:

- Ukradeni automobil kao "oružje" za probijanje ulaza, razbijanje vitrina pajserima i profesionalna podela uloga tipični su obrasci koji se godinama povezuju upravo sa ovom kriminalnom grupom - navodi sagovornik i podseća da su ovako spektakularne pljačke viđane i ranije.

- "Pink Paneri" su i u nekim ranijim pljačkama automobilima razbijali izloge juvelirnica - podseća sagovornik.

Drugi napad iste noći Iste noći, oko 3 sata ujutru, nepoznate osobe pokušale su da provale i u drugu zlataru u ulici Kenigštrase. Izlog prodavnice na uglu ulice Klaubergštrase je razbijen, ali dodatno sigurnosno staklo sprečilo je provalnike da dođu do plena, pa su pobegli praznih ruku. Policija ispituje da li su ova dva slučaja povezana.

Istraga u toku

Istragu je preuzeo Kriminalistički komesarijat 14. Tokom noći obezbeđeni su tragovi, a zaplenjeni automobil biće detaljno pregledan.

Posebnu misteriju predstavlja pitanje kako su počinioci uspeli da vozilom uđu u pešačku zonu, uprkos zaštitnim stubićima, i dođu do tržnog centra.

Policija je uputila apel građanima da se jave ukoliko imaju bilo kakve informacije ili sumnjiva zapažanja u noći između subote i nedelje.

Autor: A.A.