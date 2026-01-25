ČULO SE 'IMA PIŠTOLJ', PA RAFAL! Pojavio se SNIMAK PUCNJAVE u Mineapolisu - Pogledajte šta se desilo nekoliko sekundi pre UBISTVA medicinskog tehničara (VIDEO)

Američka ministarka za nacionalnu bezbednost Kristi Noem izjavila je da je Aleks Preti, koga je policija u subotu upucala u Mineapolisu, bio učesnik „nasilnih nereda“.

Noem je na konferenciji za novinare u Vašingtonu kazala da ne zna za nijednog "mirnog demonstranta" koji se na protestu "pojavio sa pištoljem i municijom", a ne sa transparentima, prenosi danas CNN.

"Ovo su nasilni neredi. Imamo nekoga ko se pojavio sa oružjem i koristi ga da napada policajce. Ova osoba je otišla i ometala njihove operacije sprovođenja zakona, napala te policajce, imala je oružje kod sebe i više desetina metaka", rekla je Noem.

Snimci očevidaca i povik "ima pištolj"

CNN-ova video-analiza navodno pokazuje da je savezni imigracioni agent izvukao pištolj iz pojasa Aleksa Pretija neposredno pre nego što su policajci zapucali i usmrtili ga.

Na snimcima očevidaca čuje se povik "ima pištolj", dok jedan agent poseže ka Pretijevom pojasu i izvlači oružje koje odgovara onom za koje Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS) tvrdi da ga je Preti imao. Nešto više od jedne sekunde nakon što se agent pojavljuje sa pištoljem u ruci, odjekuje prvi hitac, a potom najmanje još devet, prema snimcima.

Na snimcima se vidi da Preti ni u jednom trenutku ne maše oružjem; ranije se vidi kako u ruci drži mobilni telefon. Takođe, nije jasno da li je agent koji je izvukao pištolj odmah obavestio ostale da je oružje oduzeto.

