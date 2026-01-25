Otkriven identitet muškarca kojeg su ubili agenti ICE: Prvo su ga isprskali suzavcem, a onda upucali (FOTO)

Američki državljanin Aleks Preti (37) smrtno je pogođen više puta od strane agenata američke Granične patrolne službe u Mineapolisu!

Incident je zabeležen kao treće pucanje federalnih službenika u Minneapolisu u roku od sedamnaest dana, nakon ubistva Rene Gud (Renée Good) i ranjavanja Venecuelanca Hulija Cesara Sosa-Celisa (Julio Cesar Sosa-Celis), dok su gradom prethodnih dana harali masovni protesti protiv Službe za imigraciju i carine (ICE).

Do pucnjave je došlo u 9:05 časova ujutru na uglu ulica 26th Street i Nicollet Avenue u Minneapolisu. Video snimci sa lica mesta prikazivali su Pretija kako snima više agenata. On se potom pomerio na trotoar i pokušao da pomogne dvema osobama, ali ga je jedan agent prskanjem suzavca onesposobio. Nedugo zatim, neki agenti počeli su da mu pružaju reanimaciju. Preti je prevezen u bolnicu, gde je proglašen mrtvim.

Analiza The New York Times-a pokazala je da je nekoliko agenata oborilo muškarca na trotoar, da ga je jedan službenik udario nekim predmetom, a zatim je ispaljeno deset hitaca u roku od pet sekundi. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD saopštilo je da su federalni agenti sprovodili operaciju u tom području i da je, prema njihovom izveštaju, Pretti prišao agentima sa pištoljem. Jedan agent je upotrebio suzavac pre nego što je ispalio odbrambene hitce pokušavajući da ga razoruža. Međutim, verifikovani video materijali pokazali su da je Pretti držao mobilni telefon, a ne oružje.

The woman in pink at the Minneapolis shooting scene has now dropped her footage from the front facing side pic.twitter.com/YDeDNiPJxK — Tom Iconic (@TomiconicX) 24. јануар 2026.

Prema svedočenju očevica za Minnesota Public Radio: „Čovek pored kojeg sam stajala pomagao je ljudima da mirno prođu kroz Nicollet Avenue. ICE agenti su nam prišli i rekli ‘nazad, nazad’. Nisam sigurna ni zašto — mi smo im, u stvari, pomagali. I dok sam stajala na snežnoj gomili, sledeće što sam videla je da su ga pogodili.“ Preti je identifikovan kao Aleks Džefri Preti, 37-godišnji američki državljanin iz južnog Minneapolisa.

Lokalni zvaničnici navode da je Preti bio zakoniti vlasnik pištolja sa dozvolom za nošenje. Prema saopštenju DHS-a, on je nosio dva okvira za municiju, ali nije imao ličnu kartu. Zabeležen je kao osoba bez ozbiljnije krivične prošlosti; evidentirani su samo prekršaji u saobraćaju. Preti je diplomirao na Univerzitetu Minesota i posedovao važeću licencu za rad kao medicinska sestra.

Komandant Granične patrole Gregori Bovino izjavio je da je agent koji je pucao na Prettija bio zaposlen u službi osam godina i da je imao „opširnu obuku“. Nakon incidenta, više od 100 ljudi okupilo se na mestu događaja u znak protesta. Informacije o pucnjavi brzo su se širile kroz mreže brze komunikacije, uključujući i grupne razgovore na Signal-u. Tokom sukoba, federalni agenti koristili su suzavac i šok bombe, a najmanje jedna osoba je prskana biber sprejom. Dvojica demonstranata uhapšena su nakon pokušaja da pređu policijsku traku.

Demonstranti su uzvikivali: „Miriše na naciste“. Neki svedoci prebačeni su u federalnu zgradu Bishop Henry Whipple. Zvaničnici ICE-a pokušali su da udalje lokalnu policiju sa mesta događaja, što je šef policije Minneapolisa, Brajan O’Hara, odbio.

BREAKING: Federal border agents appear to have killed a registered nurse in Minneapolis.



Alex Pretti dedicated his life to caring for others. Today, he is dead after being shot by agents after he was disarmed, despite having legally exercised his right to carry.



Watch the… pic.twitter.com/jqcItJvDp9 — Brian Krassenstein (@krassenstein) 24. јануар 2026.

Šerif okruga Hennepin, Dovana Vit (Dawanna Witt), zatražila je pomoć Nacionalne garde zbog mogućih nemira nakon pucnjave. Zbog bezbednosti, odložena je i NBA utakmica između Minnesota Timberwolves i Golden State Warriors.

Guverner Minesote Tim Volc (Tim Walz) izjavio je da je incident „užasan“, da predsednik Tramp mora da prekine ovu operaciju i naglasio da su građani Minesote počeli da prikupljaju dokaze protiv federalnih agenata. Senatorke Ejmi Klobučar (Amy Klobuchar) i Tina Smit (Tina Smith) osudile su prisustvo ICE-a nakon pucnjave, dok je Tramp optužio guvernera i gradonačelnika Minneapolisa da podstiču pobunu kritikovanjem ICE-a.

Sati nakon pucnjave, glavni savetnik Bele kuće Stiven Miler neosnovano je tvrdio da je Preti „domaći terorista“ koji je pokušao da ubije federalne agente. Sindikat koji predstavlja agente Granične patrole izjavio je da retorika političara i medija „podstiče ove nepromišljene sukobe i napade na naše agente“, naglašavajući da su službenici dobro obučeni da zaštite sebe i druge.

Takođe, napravljena i stranica na vikipediji Aleksa Pretija.

Autor: Marija Radić