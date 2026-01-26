'ŽELIM DA ZAHVALIM ONIMA KOJI NISU PUSTILI MOJU RUKU' Eleonora je preživela pakleni požar u Kran Montani: Pokazala svoje ožiljke, poznato kako je izbegla smrt (FOTO)

Tragedija koja je potresla celu Evropu i dalje ostavlja duboke ožiljke, kako fizičke tako i emocionalne. U ranim jutarnjim satima 1. januara 2026. godine, popularni bar Le Constellation u poznatom alpskom skijalištu Kran-Montana pretvorio se u pakao. Požar koji je buknuo tokom novogodišnje proslave odneo je živote 40 osoba, uglavnom mladih i tinejdžera, dok je više od stotinu ljudi povređeno, mnogi sa teškim opekotinama.

Među onima koji su čudom preživeli nalazi se i 29-godišnja Italijanka Eleonora Palmieri, veterinarka koja je u Švajcarsku došla na zimski odmor sa svojim dečkom. U razgovoru za italijanske medije, Eleonora je prvi put javno pokazala svoje opekotine na licu, rukama i podlakticama, vidljive tragove borbe za život.

"Kako sam se spasila? Ne znam. Moj instinkt za preživljavanje me je izneo napolje", rekla je Eleonora vidno potresena, ali odlučna da svoju priču ispriča javno.

Prema njenim rečima, bila je relativno blizu izlaza kada je požar izbio. U haosu dima i plamena uspela je da se probije napolje, dok su mnogi drugi ostali zarobljeni u unutrašnjosti bara, posebno na stepeništu i u podrumskom delu. Njen dečko ju je kasnije pronašao napolju, preživela je, ali sa teškim opekotinama koje su zahtevale hitnu hospitalizaciju.

Eleonora je prvo smeštena u bolnicu Niguarda u Milanu, a potom prebačena u bolnicu Bufalini u Ceseni kako bi bila bliže porodici. Na svom Instagram profilu podelila je fotografije ožiljaka, ali i snimke iz bolnice, uz poruku zahvalnosti:

"Želim da zahvalim onima koji nisu pustili moju ruku: mojoj porodici, mom sigurnom utočištu, i mom dečku koji je bio sa mnom čak i u toj bolničkoj sobi. Veliko hvala lekarima i svim bolničkim radnicima koji me leče sa najvećom profesionalnošću i humanosti. Ako sam danas ovde da pričam ovu priču, to je i zahvaljujući vama."

Istraga o uzroku požara još uvek traje, ali se ispituje uloga prskalica koje je nosila konobarica koje su potencijalno brzo širile požar. Tragedija je izazvala talas besa i tuge širom Švajcarske i sveta, a porodice žrtava traže odgovornost i strože mere bezbednosti u noćnim klubovima.

Eleonora Palmieri danas nastavlja oporavak, suočena sa fizičkim i psihičkim posledicama. Njena hrabrost da javno pokaže ožiljke i progovori o noći koja je promenila sve postala je simbol nade usred jedne od najvećih tragedija poslednjih godina u Evropi.

Autor: Jovana Nerić