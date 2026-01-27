Tramp o ubistvu Pretija: Nije trebalo da ima pištolj, to je bio nesrećan slučaj

Američki predsednik Donald Tramp ponovio je danas da amerikanac kojeg su tokom vikenda ubili pripadnici američke federalne Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu Aleks Preti nije trebalo da sa sobom nosi pištolj, i najavio deeskalaciju situacije u Mineapolisu.

''Svakako nije trebalo da nosi pištolj. Ali svi mi, svi u ovoj prostoriji, na to gledamo kao na nesrećan slučaj. Svako, osim u slučaju da ste glupa osoba'', rekao je Tramp obilazeći mala preduzeća u Ajovi uoči mitinga svojih pristalica, prenosi Skaj njuz.

Na novinarsko pitanje da li smatra Pretija teroristom, američki predsednik je odgovorio negativno, a na konstatciju novinara da je taj izraz upotrebio Trampov zamenik šefa kabineta Stiven Miler, on je rekao da za to ''nije čuo''.

Upitan da li planira da povuče federalne agente zadužene za imigracije iz Minesote, on je rekao da će učiniti ''šta god bude prikladno''.

Govoreći o uklanjanju komandanta Granične patrole Gregorija Bovina iz Minesote i slanja Homana u tu državu kako bi rukovodio operacijama ICE-a, Tramp je rekao da je njegov tim ''neverovatan''.

''Ako rezultati ne stižu dovoljno brzo, malo protresete tim. Ja to stalno radim. Imamo neverovatan tim'', rekao je Tramp.

Uklanjanje Bovina i povlačenje agenata ICE-a Tramp je opisao ''ne kao povlačenje, već kao promenu''.

''Bovino je neuobičajen tip, i u nekim slučajevima to je dobro. Možda nije bilo dobro u ovom slučaju'', rekao je Tramp.

On je ocenio da je razgovori njegovog ''cara granica'' Toma Homana i demokratskih lidera u Minesoti ''dobro napreduju''.

Homana je Tramp 2024. godine nakon pobede na predsedničkim izborima proglasio za "cara granica", što je neformalni termin za visokog izvršnog zvaničnika za politiku imigracija.

Homan je prethodno služio u ICE.

Autor: Marija Radić