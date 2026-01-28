Stigli rezultati obdukcije vozača KOMBIJA SMRTI: U udesu je stradalo sedam navijača, a istraga je potvrdila NAJGORE SUMNJE

Pojavili su se novi detalji tragedije u kojoj su u blizini granice sa Srbijom nastradali navijači PAOK-a, ukupno njih sedmorica prema poslednjim informacijama. Naime, kako piše rumunska "Libertatea", vozač minibusa bio je pod uticajem opijata.

Istražitelji su na mestu velike tragedije našli nekoliko flaša sa alkoholnim pićima, kao i koverte u kojima su se nalazile zabranjene supstance. Dalji medicinski testovi su utvrdili da je vozač bio pod uticajem tih sredstava.

Putnik koji je sedeo na prednjem desnom sedištu minibusa je navodno rekao da je pre kobnog sudara u kojem su nastradali navijači PAOK-a, vozač koji je imao 29 godina povukao par dimova iz džointa sa kanabisom.

Portal Digi24 dalje navodi da je obdukcija nad telom vozača potvrdila prisustvo droge i nedozvoljenih sredstava u njegovoj krvi, a nakon analiza koje je sproveo Nacionalni institut za sudsku medicinu.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kako i zbog čega je vozač uopšte uzeo da konzumira džoint i zbog čega se zadržao u suprotnoj traci nakon što je već izvršio preticanje, kada je bilo jasno da ide direktno u kamion.

Policija pokušava da utvrdi i da li je kombi imao neki tehnički kvar.

Autor: S.M.