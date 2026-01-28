STRAVIČNA OLUJA POGODILA PORTUGAL I ŠPANIJU: Šest osoba poginulo, milion korisnika bez struje

Broj poginulih u oluji Kristin koja je pogodila Portugaliji porastao je na pet, a broj korisnika bez struje dostigao je milion, dok je od ponoći zabeleženo više od tri hiljade intervencijam saoptšila je danas portugalska Civilna zaštita.

Istovremeno, u istoj oluji u Španiji stradala je jedna žena.

Oko milion korisnika pogođeno je prekidom električne energije, dok je u trenutku poslednjeg izveštaja bilo 529.000 domaćinstava bez struje.

Civilna zaštita Portugalije navodi da je od ponoći zabeleženo više od 3.000 intervencija, a najteže pogođene regije su Leirija, Koimbra, Lisabon, Setubal, Oeste, prenosi portugalski Juronjuz.

Prema podacima Portugalskog instituta za meteorologiju (IPMA), najjači udari vetra, koji su dostizali 150 km/h, registrovani su u centralnom delu zemlje.

Zbog pada stabala i drugih prepreka saobraćaj je bio otežan, a deo železničkih linija, uključujući vezu između Porta i Lisabona, privremeno je obustavljen.

Zbog oluje Kristin više opština je zatvorilo škole, a meteorolozi ističu da se radi o retkom fenomenu koji opisuju kao "meteorološku bombu".

Prema ranijim navodima medija, Portugalski operator elektroenergetske mreže E-Redes saopštio je da tehnički timovi rade na ponovnom uspostavljanju snabdevanja električnom energijom za oko pola miliona korisnika tokom popodneva.

Nakon što je prošla kroz Portugal, oluja se pomerila na istok u Španiju, gde su u primorskom gradu Toremolinos, jaki vetrovi juče oborili palmu, koja je pala na ženu i usmrtila je.

Španska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, upozorila je da će se velika područja zemlje suočiti sa veoma jakim vetrovima, i sa nekim udarima koji dostižu snagu uragana.

Vlasti su izdale crveni meteo alarm za delove južne pokrajine Almerija zbog intenziteta vetrova, lokalne vlasti su zatvorile parkove, a u nekim oblastima su obustavljene aktivnosti na otvorenom i obrazovne aktivnosti.

Autor: S.M.