DOGOVORENO: Amerikanci kupuju Lukoil! Rusi otkrili ko postaje novi vlasnik naftnog giganta

Ruski naftna kompanija Lukoil je danas saopštila da je pristala da proda većinu svoje strane imovine, ukupne vrednosti oko 22 milijarde dolara, američkoj privatnoj investicionoj kompaniji Karlajl Grup, uz odobrenje američke vlade.

Lukoil je saopštio da je sa Karlajlom postigao dogovor o prodaji svoje jedinice Lukoil International GmbH, koja upravlja imovinom kompanije u inostranstvu, preneo je TASS.

"Potpisani sporazum nije ekskluzivan za kompaniju i podleže određenim prethodnim uslovima kao što je pribavljanje neophodnih regulatornih odobrenja, uključujući dozvolu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD za transakciju sa Karlajlom", saopštio je Lukoil.

Sporazum ne uključuje imovinu u Kazahstanu, koja će ostati vlasništvo ruske naftne kompanije.

U novembru, medijski izveštaji ukazivali su na interesovanje drugih kompanija za stranu imovinu Lukoila, prenose ruski mediji. Među njima su, pored Karlajla, bili Ševron, EksonMobil i Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija.

Analitičari procenjuju ukupnu stranu imovinu Lukoila na oko 22 milijarde dolara, preneo je Rojters.

Nakon uvođenja sankcija SAD i Velike Britanije 15. oktobra, Lukoil je objavio nameru da proda svoju stranu imovinu.

Lukoil je uključen u projekte u Azerbejdžanu, Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Egiptu, Kamerunu, Nigeriji, Gani, Meksiku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Republici Kongo.

Kompanija poseduje rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od približno 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja među kojima je i Srbija.

