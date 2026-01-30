Tramp o ubistvu koje potresa Ameriku: Najnoviji snimci pokazali da je Preti pljuvao u lice agenta ICE

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su upravo objavljeni video-snimci pokazali da je Aleks Preti vikao i pljuvao u lice mirnog agenta Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu, a da je nakon toga snažno šutirao vladino vozilo.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Aleksa Pretija nazvao "agitatorom i možda pobunjenikom".

Tramp je naveo da se na snimku vidi kako je Preti polomio zadnje svetlo na, kako je istakao, novom i veoma skupom vladinom vozilu.

Agenti ICE su pucali na Aleksa Pretija 24. januara u Mineapolisu, prema rečima zvaničnika, zato što se on ka njima uputio sa pištoljem, dok su mediji preneli da je on u tom trenutku držao telefon u rukama.

CNN je, pozivajući se na izveštaj koji je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost dostavilo američkom Kongresu, objavio da su na Aleksa Pretija iz svojih pištolja pucala dvojica federalnih agenata nakon čega je on podlegao povredama.

Autor: Marija Radić