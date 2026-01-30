Snimci sa nadzornih kamera otkrivaju NOVE DETALJE iz kluba smrtu: Izlaz za slučaj opasnosti bio BLOKIRAN, a evo koga vlasnici krive za požar

Snimak sa nadzornih kamera pre požara u klubu u Kran-Montani, na kojem se navodno vidi stolica zaglavljena uz izlaz za slučaj opasnosti i zaposleni koji koriste bilijarske štapove da podupru izolacionu penu

Pojavio se snimak sa nadzornih kamera pre požara u švajcarskom noćnom klubu u Kran-Montani, na kojem se vidi stolica zaglavljena uz izlaz za slučaj opasnosti i zaposleni koji koriste bilijarske štapove da podupru izolacionu penu.

Snimak je nastao u trenutku kada su vlasnici bara, Žak Moreti (49) i njegova supruga Džesika Moreti (40), okrivili svoje mlado osoblje za izazivanje požara i blokiranje izlaza za bekstvo.

Šokantni snimci

Video koji je objavio kanal Frans 2 prikazuje zaposlenog u noćnom klubu kako vraća opuštene izolacione panele sa plafona na mesto koristeći bilijarske štapove i papirne ubruse, oko dve nedelje pre požara.

U jednom snimku, zaposleni Gaetan Tomas-Gilbert snima video i šalje ga Žaku Moretiju, koji odgovara: „Da, izgleda dobro. Skinite ostale, molim vas.“

Tomas-Gilbert, koji je zadobio teške povrede u požaru, prethodno je rekao ocu da je zabrinut zbog bezbednosti u baru i da planira da podnese ostavku.

Još jedan snimak nekoliko minuta pre požara prikazuje stolicu naslonjenu na izlaz za slučaj opasnosti, koja navodno blokira put. Ispred nje su pronađena tri mrtva tela, prema pisanju Bilda.

Požar sa smrtnim ishodom i krivične optužnice

U razornom požaru u novogodišnjoj noći poginulo je 40 ljudi, a povređeno je preko 100.

Švajcarsko tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Žaka i Džesike Moreti za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

Tužioci stalno ispituju Moretijeve, a procureli zapisi sa intervjua ukazuju na to da su rekli: „Nismo mi, to su drugi“, objavio je u utorak list „Parizjen“.

Pokušaj da svale krivicu na konobaricu

Njihova odbrambena strategija tokom oko 20 sati ispitivanja od strane trojice tužilaca bila je – posebno – da okrive konobaricu Cijane Panin (24) jer se popela na ramena koleginice dok je mahala dvema bocama šampanjca sa upaljenim prskalicama unutra.

Cijane, koja je poginula u požaru, nosila je promotivnu kacigu i nije videla pirotehniku kako osvetljava plafon podruma bara, koji je bio prekriven lako zapaljivom penom.

Govoreći o spektaklu sa vatrometom šampanjca, Žak Moreti je na istrazi rekao da je to bila „Cijaneina predstava“.

„Nisam joj zabranio da to radi“, rekao je tužiocima, dodajući: „Nisam je terao da obraća pažnju na bezbednosna uputstva. Nismo videli opasnost. Cijane je to volela – to je bila predstava, volela je da bude deo predstave.“

Džesika Moreti, koja je bila na istom saslušanju 20. januara, rekla je: „Cijane je volela da dostavlja ove flaše – radila je to sopstvenom voljom.“

„Da sam pomislio da postoji i najmanji rizik, zabranio bih to. Za deset godina vođenja posla, nikada nisam pomislio da može postojati bilo kakva opasnost.“.

Porodica Cijane Panin negirala Moretijeve tvrdnje

Cijanova porodica je među onima koji su žestoko negirali Moretijeve tvrdnje, a podržavaju ih svedoci koji su preživeli požar.

Kažu da je Džesika Moreti poslala Cijanu sa flašama i ohrabrila je da izvede vratolomiju koristeći kacigu koju joj je obezbedio Dom Perinjon.

Što se tiče protivpožarne bezbednosti, Žak Moreti je rekao: „Nije bilo obuke, ali je zaposlenima rečeno koje korake treba preduzeti u slučaju požara kada su im pokazali prostorije.“

„Evakuišite mušterije, podignite uzbunu i pozovite vatrogasce“, rekao je, dodajući: „I naravno, ako imaju vremena, neka koriste aparate za gašenje požara da ugase požar.“

„Ne prođe dan, a da se ne zapitam zašto su ta vrata bila zatvorena te noći"

Vlasnici bara su takođe okrivili neidentifikovanog člana osoblja za zaključavanjeizlaza za slučaj opasnosti u podrumu.

„Vrata su uvek bila otvorena“, rekla je Džesika Moreti tokom istrage. „Ne prođe dan, a da se ne zapitam zašto su ta vrata bila zatvorena te noći. Uvek smo govorili da su vrata uvek bila otvorena, i to se podrazumevalo.“

Žak Moreti je, zauzvrat, rekao: „Nakon tragedije, saznali smo da je jedan zaposleni dostavio kockice leda u Konstelaciju i, ne razumevajući zašto, zatvorio je rezu na vrhu vrata.“

Žak Moreti je rekao da je kasnije poslao SMS poruku ovom zaposlenom, rekavši: „Ne bi trebalo da bežiš, trebalo bi da ostaneš ovde i preuzmeš odgovornost.“

Kada ga je list „Le Parisien“ kontaktirao, dotični zaposleni je odlučno negirao sve što je pogrešio, rekavši: „Nisam zatvorio vrata koja su već bila zaključana.“

Što se tiče zapaljive pene – koja je instalirana u hotelu Le Konstelašn tokom renoviranja 2015. godine – Žak Moreti je rekao: „Šef vatrogasne službe i kapetan vatrogasne službe su je odobrili.“

