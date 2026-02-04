Za danas završeni pregovori Ukrajine, SAD i Rusije: Zelenski doneo važnu odluku

U Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, završen je današnji krug mirovnih pregovora na kojima učestvuju delegacije Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, saopštila je portparolka šefa ukrajinske delegacije Dijana Davitjan.

"Za danas su pregovori završeni", rekla je Davitjan novinarima, preneo je Ukrinform.

Ona je dodala da će uskoro biti objavljene zvanične informacije o toku razgovora, koje će saopštiti šef ukrajinske delegacije i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.

Očekuje se da se pregovori nastave u četvrtak, 5. februara. Kako je ranije preneo Ukrinform, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio je okvir razgovora i konkretne zadatke za ukrajinski pregovarački tim uoči novog kruga trilateralnih sastanaka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prethodni trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju održan je 23. i 24. januara, a na njemu se razgovaralo o parametrima okončanja rata, kao i o listi pitanja za naredne susrete.

Autor: Marija Radić