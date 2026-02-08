AKTUELNO

Snežne padavine pogodile zapad Japana: Preko 50.000 ljudi pogođeno obustavama i kašnjenjima vozova

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Yuya Shino/Kyodo News ||

Obilne snežne padavine pogodile su danas veliki deo Japana, posebno zapadni region i obalu Japanskog mora, dok je Tokio bio prekriven slabim slojem snega.

Sneg je poremetio saobraćaj u oblastima oko Kjota, kao i u jugozapadnoj prefekturi Fukui i istočnoj prefekturi Totori, pri čemu su neki gradovi u ove dve prefekture zabeležili više od 30 centimetara snega u jutarnjim časovima, prenosi Kjodo.

Foto: Tanjug AP/Eugene Hoshiko

Među područjima sa neuobičajeno obilnim snežnim padavinama, grad Nantan u prefekturi Kjoto zabeležio je 35 centimetara snega tokom perioda od šest sati, dok je Totori zabeležio 37 centimetara, a Šobara u prefekturi Hirošima takođe 37 centimetara tokom istog vremenskog perioda.

Foto: Tanjug AP/Eugene Hoshiko

U centralnom delu Tokija do 11 časova zabeleženo je pet centimetara snega, a Meteorološka agencija izdala je upozorenja na jake snežne padavine u pojedinim delovima prestonice.

Očekuje se da će se obilne snežne padavine smiriti na zapadu Japana u ponedeljak, ali Meteorološka agencija upozorava da se sneg očekuje duž obale Japanskog mora.

Foto: Tanjug AP/Yuya Shino/Kyodo News

Zbog snega, linije brzih vozova Tokaido i Sanjo radile su usporeno, saopštili su železnički operateri.

Preko 50.000 ljudi pogođeno je obustavama i kašnjenjima vozova u području Tokija, naveo je JR East.

Autor: Marija Radić

