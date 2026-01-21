Japan izdao upozorenje na obilne snežne padavine: Moguće zatvaranje auto-puteva

Japanska meteorološka agencija izdala je danas upozorenje na obilne snežne padavine tokom vikenda, u oblastima koje se protežu od severnih do zapadnih regiona, a vlasti su saopštile da bi neki auto-putevi u centralnom delu zemlje mogli biti unapred zatvoreni.

Obilne snežne padavine su verovatne duž pacifičke obale na mestima gde se retko viđaju, dok će područja duž obale Japanskog mora doživeti još obilnije snežne padavine sutra, saopštila je Japanska meteorološka agencija, prenosi Kjodo.

Vlada je pozvala ljude da izbegavaju nepotrebna putovanja, a očekuje se da će neki delovi auto-puteva, uključujući auto-put Meišin i auto-put Hokuriku, biti privremeno zatvoreni od sutra iz predostrožnosti.

Za 24 sata, do 6.00 sati sutra, prognozirano je čak 80 centimetara snežnih padavina u regionu Hokuriku u centralnom Japanu, 70 centimetara u regionima Kinki i Čugoku na zapadu i 60 centimetara u regionu Tohoku na severoistoku.

Očekuje se da će na Hokaidu na severu, kao i u regionu Kanto-Košinecu, uključujući glavni grad Tokio, pasti pola metra snega, dok će region Tokai u centralnom Japanu prema prognozama imati 40 centimetara snega.

Autor: Marija Radić