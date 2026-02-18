U Ženevi završeni trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine: Sve održano iza zatvorenih vrata

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završeni su danas u Ženevi, javlja dopisnik RIA Novosti.

Sastanak delegacija završen je oko 10.45 sati po srednjeevropskom vremenu i neće biti nastvljeni danas, rekao je izvor za RIA Novosti.

Ruska delegacija napustila je hotel u Ženevi gde su se održavali pregovori sa SAD i Ukrajinom.

Izvor je rekao da se drugi dan pregovora o Ukrajini u Ženevi održao iza zatvorenih vrata, a portparol ukrajinskog pregovaračkog tima saopštio je da su pregovori trajali oko dva sata, prenosi Rojters.

Mere bezbednosti u hotelu "Prezident Vilson" u Ženevi, gde borave članovi ruske delegacije zbog pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, bile su pojačane, a policija i obezbeđenje dežurali su na ulazu u hotel.

Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski, američku specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i zet američkog lidera Džared Kušner, a ukrajinsku šef kabineta ukrajinskog predsednika, Kirilo Budanov.

Autor: Marija Radić