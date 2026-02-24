'MOJ BRAT JE UBIJEN, IMAM DOKAZ' Šok tvrdnje Marka Epstajna (VIDEO)

Brat Džefrija Epstajna tvrdi da će novi izveštaj dokazati da je osuđeni seksualni prestupnik ubijen. Tokom intervjua sa Pirsom Morganom u njegovoj emisiji „Uncensored“, Mark Epstajn je rekao da još snažnije veruje da je njegov brat ubijen, dodajući da „tim patologa proučava rezultate obdukcije koja je trebalo da bude urađena od samog početka“.

- Oni izvode zaključke i pripremaju izveštaj koji će uskoro biti objavljen, a on prolazi kroz stručnu proveru, zajedno sa nizom razloga koji pokazuju da nije moglo biti samoubistvo. Ovo će nesumnjivo pokazati da nije bilo samoubistva - rekao je Mark. Mislio je na nestanak snimaka sa nadzornih kamera iz Metropolitan korekcionog centra u Njujorku, gde je Epstajn pronađen mrtav 2019. godine, kao i navodno prikrivanje i cenzurisanje zvaničnih dokumenata.

Prekinuo intervju

- Zašto sve ove igre? Zašto sve to skrivanje? Jednostavno nema smisla - kaže brat prestupnika.

Nakon što su ga pitali o Džefrijevim žrtvama i da li je znao šta mu brat radi, Mark se uznemirio i oštro je odbacio Morganova pitanja.

- Nažalost, iskreno, zaista me nije briga. Moja jedina briga je da je moj brat, ko god i šta god da je bio, ubijen. To je moja briga. To su pitanja u koja ne ulazim. Prijatan dan - rekao je Mark, pre nego što je naglo završio intervju. Ranije je tvrdio da nema saznanja o zločinima koje je njegov brat počinio pre smrti, navodeći da su ga informacije koje su izašle iznenadile.

Međutim, još 2005. godine, policija Floride pokrenula je krivičnu istragu protiv Džefrija Epstajna u Palm Biču nakon što su roditelji četrnaestogodišnje devojčice tvrdili da joj je platio za masažu. Policija je razgovarala sa još maloletnih devojčica koje su tvrdile da ih je Epstajn seksualno zlostavljao u svojoj vili, tokom susreta koji su počeli kao masaže.

Savezni tužioci su kasnije rekli da je zlostavljanje počelo 2002. godine. Optužen je 2006. godine za nagovaranje prostitucije. Dve godine kasnije, Epstajn se izjasnio krivim za nagovaranje prostitucije i nagovaranje prostitucije sa osobom mlađom od 18 godina. Za to je dobio samo 18 meseci zatvora.



Dozvoljeno mu je da napušta zatvor 12 sati dnevno zbog posla. Pušten je posle samo 13 meseci. Zatim, nakon što su ga uhapsili federalni agenti 2019. godine, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku.

Iako je glavni gradski medicinski istražitelj proglasio njegovu smrt samoubistvom, postojalo je nekoliko naznaka da je možda ubijen.

Objavljeni dokumenti

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, istražitelji koji su pregledali snimke nadzornih kamera iz noći kada je Epstajn pronađen mrtav videli su zamućenu narandžastu figuru kako se kreće uz stepenice prema krilu zatvora gde se nalazila Epstajnova ćelija. Zatvorenici su nosili narandžastu odeću i koristili narandžastu posteljinu, ali je figura primećena u 22:39, kada je trebalo da budu zaključani. Manje od osam sati kasnije, Epstajnovo telo je pronađeno u njegovoj ćeliji.

Dodatnu sumnju zvaničnoj verziji događaja, da je Epstajn izvršio samoubistvo, dodaje dokument o njegovoj smrti, datiran pre njegove stvarne smrti. Izdala ga je Kancelarija američkog tužioca za Južni okrug Njujorka.

U njemu se navodi da je Epstajn pronađen bez svesti i proglašen mrtvim u petak, 9. avgusta 2019. godine. Zatvorski zapisi i zvanični izveštaji pokazuju da Epstajn nije pronađen do jutra 10. avgusta 2019. godine, kada ga je policajac koji je donosio doručak pronašao u njegovoj ćeliji.

Autor: S.M.