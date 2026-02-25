Isplivale šok fotke iz Epstajnovih dosijea: Evo sa kim je bio Stiven Hoking, pominjan više od 250 puta

Upečatljiva fotografija Stivena Hokinga, na kojoj se nalazi između dve žene u bikiniju, postala je viralna u trenutku kada su njegove veze sa Džefrijem Epstajnom ponovo dospele u žižu javnosti.

Britanski teorijski fizičar, koji se pominje najmanje 250 puta u dosijeima američkog Ministarstva pravde o Epstajnu, na fotografiji se vidi kako se smeši i drži crveni koktel, sedeći između dve neidentifikovane žene.

Nije odmah bilo jasno kada i gde je fotografija nastala, ali je počela ubrzano da se širi društvenim mrežama nakon najnovijeg objavljivanja Epstajnovih dokumenata. Prema navodima londonskog lista Tajms, fotografija je bila među nekoliko slika čuvenog naučnika uključenih u poslednju turu objavljenih dokumenata.

Hoking, koji je preminuo 2018. godine u 76. godini, nakon što se 50 godina borio sa ranom pojavom amiotrofične lateralne skleroze (ALS), već dugo je dovođen u vezu sa pokojnim, osramoćenim prestupnikom.

Fizičar je bio među grupom svetski poznatih naučnika koji su prisustvovali konferenciji finansiranoj i organizovanoj od strane Epstajna u martu 2006. godine, pet meseci pre nego što je Epstajn optužen na Floridi za podvođenje maloletnice radi prostitucije.

Konferencija je održana na karipskom ostrvu Sveti Tomas, u blizini Epstajnovog privatnog ostrva.

Hoking se takođe pominje u Epstajnovim dokumentima nakon što je istaknuta tužiteljka Virdžinija Đufre navela da je naučnik navodno učestvovao "u orgiji sa maloletnicama" na Devičanskim Ostrvima.

Epstajn je, prema mejlovima sadržanim u dokumentima, ponudio novčanu nagradu prijateljima Džufreove ako pomognu da se opovrgnu njene tvrdnje.

"Možeš da ponudiš nagradu bilo kom od Virdžinijinih prijatelja, poznanika ili članova porodice koji istupe i pomognu da se dokaže da su njene optužbe lažne", napisao je Epstajn u mejlu punom grešaka upućenom svojoj saradnici Gislejn Maksvel 12. januara 2015. godine.

"Najjača je priča o večeri sa Klintonom i nova verzija na Devičanskim Ostrvima da je Stiven Hoking učestvovao u orgiji sa maloletnicama."

Hoking nikada nije zvanično optužen ni za kakvo krivično delo, a preminuo je pre nego što je Epstajn uhapšen 2019. godine po ozbiljnim optužbama, što je ponovo usmerilo pažnju javnosti na njegovo ponašanje.

Autor: S.M.