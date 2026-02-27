ZELENSKI SE HITNO OGLASIO: Ovo je poruka lidera Ukrajine

Sledeći krug mirovnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini biće održani u Abu Dabiju početkom marta, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u večernjem video obraćanju.

"Danas sam više puta razgovarao sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim, članom pregovaračkog tima Ukrajine Davidom Arahamiom i predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon njihovih današnjih sastanaka'', rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je istakao da sada postoji veća spremnost za sledeći trilateralni format.

"Najverovatnije će sledeći sastanak biti u Emiratima, u Abu Dabiju, početkom marta. Cilj je da se finalizuje sve što je postignuto radi stvarnih garancija bezbednosti i pripremi sastanak na nivou lidera", naglasio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je kazao da upravo sastanci lidera mogu da donesu ključne odluke, posebno u slučaju Rusije i njenog, kako je naveo, "personalizovanog režima".

"Rat mora da bude okončan, to je stav Ukrajine i svih naših partnera", istakao je on.

Zelenski je dodao da trenutno ne postoji spremnost Rusije za mir niti bilo kakvi znaci da predsednik Rusije Vladimir Putin zaustavlja ratne operacije.

U tom kontekstu, kako je naveo, SAD i Evropska unija vode razgovore o formatima pritiska na Rusiju.

Autor: A.A.