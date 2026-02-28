AKTUELNO

Katar ponovo na meti: Odjekuju detonacije, PVO pokušava da presretne iranske projektile (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Iran je večeras pokrenuo još jedan talas napada na ciljeve u Kataru!

Mediji na arapskom navode da se više od desetak eksplozija čulo iznad Dohe dok Al Džazira prenosi da su u pitanju "najglasnije detonacije" od početka iranskog napada na Katar Na snimcima na društvenoj mreži X, čiju autentičnost za sada nije moguće pouzdano proveriti, vidi se navodno dejstvo PVO koja pokušava da presretne projektile ispaljene iz Irana.

Veruje se da meta ponovo američka vojna baza Al Udeida koja se nalazi jugozapadno od glavnog grada Dohe. Katar je ranije danas, podsetimo, takođe bio na meti, a jedan projektil je čak pao na ulicu izazivajući trenutnu paniku među prolaznicima. Ljudi su u strahu počeli da beža na sve strane, a snimak jasno pokazuje haos koji je nastao u samo nekoliko sekundi.

Američki lider Donald Tramp, podsetimo, saopštio je jutros da su SAD započele "velike borbene operacije" protiv Irana. Izrael je prethodno saopštio da je pokrenuo "preventivni" vojni udar na Iran. Na meti iranskih dronova i raketa u uzvratnom napadu, pored američkih vojnih baza u regionu i teritorije Izraela, našli su se i luksuzni deo Dubaija, centar Abu Dabija, prestonica Bahreina, međunarodni aerodrom u Kuvajtu...

NEBO NAD BLISKIM ISTOKOM JE PRAZNO: Vazdušni prostor iznad Irana pust, nema komercijalnih letova (FOTO)

Autor: Marija Radić

