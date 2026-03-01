KO JE NOVI DIREKTOR LUVRA: Voli operu, doktor je istorije umetnosti, vodio dvorac u Versaju

Posle ostavke Lorans de Kar, predsednik Francuske Emanuel Makron imenovao je, na sednici vlade, Kristofa Leriboa za novog direktora muzeja Luvr.

Dosadašnji prvi čovek Versajskog dvorca tako prelazi na čelo najpoznatijeg francuskog muzeja, koji se suočava sa krizom posle spektakularne pljačke od 19. oktobra prošle godine. Leriboa je na tu funkciju predložila ministarka kulture Rašida Dati, a zanimljivo je da je krajem 2021. godine on već nasledio Lorans de Kar na mestu direktora Muzeja Orsej.

Ovaj 62-godišnji istoričar umetnosti, rođen u departmanu Val d’Oaz, ima bogatu profesionalnu biografiju. Generalni je konzervator baštine, doktor istorije umetnosti i specijalista za 18. vek.

Karijeru je započeo 1989. godine u muzeju Karnavale kao kustos zadužen za slike i crteže, potom je 2006. prešao u Luvr kao zamenik šefa odeljenja za grafičke umetnosti i direktor muzeja Ežen Delakroa. Vodio je i Muzej Peti Pale u Parizu, zatim Muzej Orsej i Oranžeriju, da bi u februaru 2024. bio imenovan za direktora dvorca u Versaju.

Na čelu javne ustanove dvorca, muzeja i nacionalnog domena Versaj stekao je široku podršku i zaposlenih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Versaja Fransoa de Mazijer izrazio je žaljenje zbog njegovog odlaska, ističući njegove profesionalne i ljudske kvalitete, dok su predstavnici zaposlenih pohvalili kvalitet društvenog dijaloga koji je uspostavio.

Kao predsednik dvorca nadzirao je i rad prestižne Kraljevske opere. Veliki je ljubitelj muzike. Često se poziva na Ničeovu misao da bi "bez muzike život bio greška". U najavi sezone u toku posebno je isticao bogat koncertni program Opere. Sada ga u Luvru očekuje izazov upravljanja jednom od najvažnijih kulturnih institucija na svetu u osetljivom trenutku njenog funkcionisanja, kada su najavljeni veliki radovi na restauraciji.

Autor: S.M.