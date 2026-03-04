AKTUELNO

Svet

POGLEDAJTE AMERIČKI SNIMAK UNIŠTENJA IRANSKE FREGATE! Prvo potapanje neprijateljskog plovila torpedom još od Drugog svetskog rata (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Twitter.com ||

Američko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak udara na iransku fregatu kod obale Šri Lanke, dok je ministar odbrane Pit Hegset potvrdio da je brod potopila američka podmornica.

Hegset je istakao da je iranski ratni brod uništen torpedom u međunarodnim vodama, naglasivši da je ovo prvo potapanje neprijateljskog plovila torpedom još od Drugog svetskog rata.

Napad se dogodio nedaleko od grada Gale na jugu Šri Lanke, neposredno izvan njenih teritorijalnih voda. Prema izjavama šrilankanskih zvaničnika, u ovom udaru u Indijskom okeanu poginulo je najmanje 80 ljudi. Portparol mornarice Šri Lanke naveo je da se na brodu, prema dokumentaciji, nalazilo oko 180 osoba.

Do sada su spasene 32 osobe nakon što je mornarica Šri Lanke primila poziv u pomoć sa iranskog ratnog broda Dena (IRIS Dena). Ako su procene o broju ljudi na brodu tačne, oko 68 osoba se i dalje vodi kao nestalo.

Ovaj događaj predstavlja dramatičnu eskalaciju, ne samo zbog samog potapanja, već i zbog upotrebe podmorničkog oružja u otvorenim vodama Indijskog okeana, daleko od primarnog žarišta u Ormuskom moreuzu.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

POVEZANE VESTI

Svet

NEVEROVATAN SNIMAK! Pogledajte kako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod: Odskočio od siline eksplozije (VIDEO)

Svet

'LIKVIDIRANA TRI MUŠKARCA, NASTAVIĆEMO DA IH PRATIMO, LOVIMO I UBIJAMO' Uništen još jedan brod na Karibima, objavljen SNIMAK potapanja! (VIDEO)

Svet

AMERIČKI VOJNICI SU VEĆ U IRANU? Ministar rata Pit Hegset: Ići ćemo onoliko daleko koliko bude potrebno (VIDEO)

Politika

NEDELJA ZA NAMA SA MINISTARSTVOM ODBRANE I VOJSKOM Početak sedmice obeležila godišnja analiza vojske, ministar Vučević u poseti vojnim veteranima u Ap

Svet

SNIMAK OD KOG ZASTAJE DAH! Ovako se uništava abrams! Rusija je objavila snimke napada na tenk koji je završio kao 'trofej' (VIDEO)

Svet

UZBUNA IZNAD RUSIJE! Moskva tvrdi: Američki bombarderi hteli da PREĐU NAŠU GRANICU, hitno podignut MiG