POČELA KOPNENA INVAZIJA NA IRAN! Trupe su prešle granicu, hiljade vojnika u ofanzivi, već zauzimaju položaje

Hiljade kurdskih boraca iz Iraka prešlo je granicu sa Iranom i zauzelo borbene položaje na iranskoj teritoriji, prenosi i24Njuz.

Prema navodima ovog medija, kurdske snage započele su kopnenu operaciju još u ponedeljak, 2. marta, ali se informacije o njihovom ulasku u Iran pojavljuju tek sada.

Hiljade boraca prešlo granicu

Izveštaji navode da su kurdske jedinice ušle na teritoriju Irana iz severnog Iraka i rasporedile se na više borbenih pozicija.

Za sada nije precizirano o kojim tačno kurdskim formacijama je reč, niti koliko duboko su njihove jedinice napredovale unutar iranske teritorije.

Analitičari ocenjuju da bi ovakav razvoj događaja mogao da otvori novu kopnenu liniju sukoba na severozapadu Irana, što bi dodatno zakomplikovalo već veoma napetu bezbednosnu situaciju u regionu.

Informacija objavljena tek nakon dva dana

Zanimljivo je da se vest o prelasku kurdskih snaga pojavila tek dva dana nakon navodnog početka operacije.

Za sada nema zvanične potvrde iranskih vlasti o ovom incidentu, niti je poznato da li je došlo do većih sukoba između kurdskih boraca i iranskih snaga bezbednosti.

Ukoliko se informacije potvrde, ulazak kurdskih jedinica iz Iraka na teritoriju Irana mogao bi da predstavlja novu fazu širenja sukoba na Bliskom istoku.

Autor: Iva Besarabić