Brutalan odgovor Irana na kopnenu invaziju! Stravični snimci kruže mrežama (VIDEO)

Iran je dronovima napao kampove iranskih kurdskih opozicionih grupa u oblasti Sulejmanije na severu Iraka, javljaju međunarodni mediji i lokalni bezbednosni izvori.

Prema izveštajima, Iranska revolucionarna garda (IRGC) i savezničke šiitske milicije iz Iraka koristile su desetine dronova i raketa za gađanje baza kurdskih grupa kao što su PDKI (Demokratska partija Iranskog Kurdistana), Komala i PAK (Partija slobode Kurdistana).

Podsećamo, ranije je hiljade kurdskih boraca iz Iraka prešlo granicu sa Iranom i zauzelo borbene položaje na iranskoj teritoriji.

U Sulejmaniji pogođeni su kampovi i štabovi, kao i bivša zgrada Ujedinjenih nacija u centru grada, gde je izbio požar nakon udara.

Iranian-linked Iraqi paramilitary Saraya Awliya al-Dam (Brigades of the Blood Guardians) launched kamikaze drones at Kurdish insurgent positions in northern Iraq. https://t.co/yivEY7Cgcb pic.twitter.com/QoISiSzMiL — LogKa (@LogKa11) 03. март 2026.

U napadima na kampove u Azadi kampu i drugim lokacijama ranjeno je više osoba, a jedan borac je, prema nekim izvorima, poginuo u raketnom napadu na PAK položaje.

Iran zvanično tvrdi da su ovi udari preventivni i da su usmereni protiv grupa koje navodno planiraju upade na iransku teritoriju, uz podršku Sjedinjenih Država i Izraela.

Sa druge strane, kurdske opozicione snage tvrde da su se pomerile bliže granici u provinciji Sulejmanija i da su spremne za potencijalne prekogranične operacije protiv Teerana, uz američku koordinaciju i logističku podršku.

Autor: Iva Besarabić