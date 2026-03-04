AKTUELNO

Svet

Brutalan odgovor Irana na kopnenu invaziju! Stravični snimci kruže mrežama (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Hussein Malla

Iran je dronovima napao kampove iranskih kurdskih opozicionih grupa u oblasti Sulejmanije na severu Iraka, javljaju međunarodni mediji i lokalni bezbednosni izvori.

Prema izveštajima, Iranska revolucionarna garda (IRGC) i savezničke šiitske milicije iz Iraka koristile su desetine dronova i raketa za gađanje baza kurdskih grupa kao što su PDKI (Demokratska partija Iranskog Kurdistana), Komala i PAK (Partija slobode Kurdistana).

Podsećamo, ranije je hiljade kurdskih boraca iz Iraka prešlo granicu sa Iranom i zauzelo borbene položaje na iranskoj teritoriji.

U Sulejmaniji pogođeni su kampovi i štabovi, kao i bivša zgrada Ujedinjenih nacija u centru grada, gde je izbio požar nakon udara.

U napadima na kampove u Azadi kampu i drugim lokacijama ranjeno je više osoba, a jedan borac je, prema nekim izvorima, poginuo u raketnom napadu na PAK položaje.

Iran zvanično tvrdi da su ovi udari preventivni i da su usmereni protiv grupa koje navodno planiraju upade na iransku teritoriju, uz podršku Sjedinjenih Država i Izraela.

Sa druge strane, kurdske opozicione snage tvrde da su se pomerile bliže granici u provinciji Sulejmanija i da su spremne za potencijalne prekogranične operacije protiv Teerana, uz američku koordinaciju i logističku podršku.

Autor: Iva Besarabić

