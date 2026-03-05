AKTUELNO

Slovačka obaveštajna služba: Nema tehničkih oštećenja na naftovodu Družba u Ukrajini

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Slovačka obaveštajna služba (SIS) tvrdi da 27. januara na naftovodu "Družba" u Ukrajini nije nastala šteta koja bi onemogućila transport nafte ka Slovačkoj i Mađarskoj, izjavila je danas portparolka SIS-a Natalija Holubova.

Prema slovačkoj obaveštajnopj službi, obaveštajni podaci potvrđeni su satelitskim snimcima sa mesta incidenta, prenosi TASR.

SIS navodi da satelitski snimci potvrđuju tvrdnje predstavnika slovačke vlade da je "zastoj u transportu nafte ka teritoriji Slovačke političke, a ne tehničke prirode".

Snimci su napravljeni 21. februara i 1. marta.

"(Snimci) takođe pokazuju da od oštećenja rezervoara za gorivo nije došlo do promena u stanju objekta, što znači da ukrajinska strana gotovo sigurno nije izvršila nikakve popravke, a na terenu nema vidljivih tragova pokušaja sanacije štete", dodala je Holubova.

Nafta iz Rusije prestala je da protiče kroz naftovod "Družba" ka Mađarskoj i Slovačkoj 27. januara.

Ukrajina tvrdi da je razlog ruski napad na naftnu infrastrukturu u gradu Brodi u regionu Lavov.

Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico sumnjaju da Kijev koristi situaciju za politički pritisak i uplitanje u mađarsku izbornu kampanju.

Ukrajina odbacuje optužbe i tvrdi da radi na sanaciji oštećene infrastrukture.

Autor: Marija Radić

