Iranski Korpus islamske revolucionarne garde lansirala rakete na Bliski istok sa natpisom 'na usluzi' Modžtabu Hamneiju

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je fotografije na kojima se vide natpisi na raketama koje su lansirane prema ciljevima na Bliskom istoku, koji se odnose na novoizabranog vrhovnog vođu, ajatolaha Modžtabu Hamneija, u operaciji čiji se naziv odnosi na šiitski islam, prenosi Iranintl.

IRGC je objavio lansiranje novog talasa napada na zemlje Bliskog istoka dronovima i raketama na tečno i čvrsto gorivo, među kojima su "Horamšahr", "Fatah" i "Heibar", u operaciji pod kodnim nazivom "Aliyyan waliyy Allah".

Fraza se odnosi na šiitsko verovanje da je prorok Muhamed imenovao svog zeta Alija za svog zakonitog naslednika, nakon bitke kod Gadira, dok je iranski napad uglavnom usmeren na sunitske zemlje.

Iranski državni mediji objavili su i fotografiju rakete sa natpisom "Labbajk, Sejed Mojtaba" (Na usluzi Sejed Modžtaba), što je izgledalo kao prikaz vojne zakletve vernosti novom vrhovnom vođi.

Modžtaba Hamnei izabran je juče za novog vrhovnog vođu Irana, nakon smrti svog oca, prethodnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana američko-izraelskih napada na Iran.