'Poginula 41 osoba, a povređeno 115' Švajcarski parlament odobrio nadoknadu za žrtve požara u baru u Kran-Montani

Donji dom švajcarskog parlamenta odobrio je danas planove za jednokratnu isplatu od 50.000 švajcarskih franaka (oko 54.000 evra) preživelima i porodicama žrtava novogodišnjeg požara u baru na skijalištu u Kran-Montani u kojem je poginula 41 osoba, a povređeno 115.

Takozvani doprinos solidarnosti, koji ima za cilj da pruži brzu finansijsku podršku žrtvama požara u baru Konstelašn u gradu Kran-Montana, prošle nedelje je odobren u Gornjem domu parlamenta, prenosi Rojters.

Isplata je namenjena porodicama osoba koje su izgubile život u požaru i svima koji su hospitalizovani.

Većina poginulih u požaru bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve su bile stranci, uključujući nekoliko osoba iz Francuske i Italije.

Prema rečima svedoka i tužilaca, požar je po svemu sudeći izazvan upotrebom svetlucavih sveća koje su zapalile zvučnu izolaciju na plafonu bara.

Švajcarski tužioci proširili su istragu o ovom požaru i dodali gradonačelnika Kran-Montane i još četiri sadašnja i bivša lokalna zvaničnika na spisak osumnjičenih.

Autor: Marija Radić