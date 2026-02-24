AKTUELNO

Svet

Novi video prikazuje trenutak izbijanja požara u Kran-Montani (VIDEO)

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Baz Ratner ||

Novi video snimak prikazuje tačan trenutak kada je plafon bara "Konstelasion" u Kran-Montani zapaljen varnicama tokom novogodišnje noći, što je izazvalo smrtonosni požar u kojem je poginula 41 osoba, a 115 je povređeno.

Na snimku se vidi kako se plafon gotovo odmah zapalio nakon što je došao u kontakt s varnicama sa sveća postavljenih na bocama šampanjca, preneo je portal "BFM TV".

Iako su ljudi u baru nastavili sa slavljem, požar je prošao nezapaženo, a nesreća je izbila ubrzo nakon toga.

Istraga je pokazala da su se pene, postavljene na plafon bara, zapalile usled varnica, a inspekcija je ustanovila da je pena u lošem stanju, iako je prethodno pregledana.

Menadžeri bara, kao i zaposleni, suočeni su sa istragama zbog nedostatka bezbednosti i lošeg nadzora nad objekatom, koji je inspekcija pregledala samo tri puta u poslednjih 10 godina.

#Kran-Montana

#Požar

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

POKRENUTA ISTRAGA POSLE MESEC I PO DANA! Tužioci iz Rima naložiće obimnu medicinsko-pravnu ekspertizu u vezi sa Kran-Montanom

Svet

Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću u Kran Montani: Evo šta kaže tužiteljka

Svet

MENADŽERI BARA U KRAN MONTANI POD ISTRAGOM! Smrtonosni doček Nove godine NIJE SMEO DA SE DESI, EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI

Društvo

Četiri osobe srpske nacionalnosti bile prisutne u baru u Kran Montani: Oglasio se ambasador Srbije u Švajcarskoj

Svet

Vlasnik bara smrti skandaloznom rečenicom razbesneo porodice žrtava u Kran-Montani: Na saslušanju dao neubedljive odgovore

Svet

NOVI DETALJI UŽASA U ŠVAJCARSKOJ: Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara, evo u kakvom je stanju