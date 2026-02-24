Novi video prikazuje trenutak izbijanja požara u Kran-Montani (VIDEO)

Novi video snimak prikazuje tačan trenutak kada je plafon bara "Konstelasion" u Kran-Montani zapaljen varnicama tokom novogodišnje noći, što je izazvalo smrtonosni požar u kojem je poginula 41 osoba, a 115 je povređeno.

Na snimku se vidi kako se plafon gotovo odmah zapalio nakon što je došao u kontakt s varnicama sa sveća postavljenih na bocama šampanjca, preneo je portal "BFM TV".

Iako su ljudi u baru nastavili sa slavljem, požar je prošao nezapaženo, a nesreća je izbila ubrzo nakon toga.

Istraga je pokazala da su se pene, postavljene na plafon bara, zapalile usled varnica, a inspekcija je ustanovila da je pena u lošem stanju, iako je prethodno pregledana.

Menadžeri bara, kao i zaposleni, suočeni su sa istragama zbog nedostatka bezbednosti i lošeg nadzora nad objekatom, koji je inspekcija pregledala samo tri puta u poslednjih 10 godina.