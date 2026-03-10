EU i lideri Bliskog istoka o ratu u Iranu: Diplomatija kao jedini put

Predsednica fon der Lajen i predsednik Kosta razmenili su mišljenja sa liderima Jordana, Egipta, Bahreina, Libana, Sirije, Turske, Jermenije, Iraka, Katara, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Omana o najnovijim dešavanjima u vezi sa ratom u Iranu, uključujući neprihvatljive napade na zemlje regiona i uticaj na energetsku bezbednost.

Ova video-konferencija predstavlja nastavak iskazivanja solidarnosti i diplomatskih aktivnosti, nadovezujući se na kontakte koje su predsednici ostvarili od početka ove krize, kao i na prethodne napore visoke predstavnice Kaje Kalas.

Još jednom su najoštrije osudili neselektivne napade Irana i preneli punu solidarnost sa narodom u regionu. Predsednici su takođe zahvalili liderima regiona na pomoći i podršci u repatrijaciji desetina hiljada evropskih građana koji su ostali zarobljeni u njihovim zemljama nakon izbijanja rata.

Diplomatija i regionalna stabilnost

Evropska unija je dugogodišnji i pouzdan partner regionu u ovim teškim trenucima i spremna je da doprinese na svaki mogući način kako bi pomogla u deeskalaciji situacije i olakšala povratak za pregovarački sto. Iako je međunarodni poredak zasnovan na pravilima pod velikim pritiskom, čvrsto verujemo da su dijalog i diplomatija jedini održiv put napred.

Evropska unija je dosledna u svom stavu prema aktivnostima Irana i više puta je pozvala tamošnje rukovodstvo da okonča svoj nuklearni program i ograniči program balističkih raketa. Evropska unija je takođe osudila neprihvatljivu represiju i nasilje koje iranski režim sprovodi nad sopstvenim građanima.

Predsednici su potvrdili svoju posvećenost regionalnoj stabilnosti i pozvali na zaštitu civila i puno poštovanje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i obavezu pridržavanja principa Povelje Ujedinjenih nacija.

Zaštita plovnih puteva i pomoć Libanu

Predsednica fon der Lajen i predsednik Kosta podsetili su na važnost pomorskih odbrambenih operacija Aspides i Atalanta, čiji je cilj zaštita ključnih plovnih puteva i sprečavanje poremećaja u vitalnim lancima snabdevanja. Takođe su izrazili otvorenost za dalje prilagođavanje i unapređenje ovih operacija kako bi se bolje odgovoriilo na situaciju.

Predsednici su izrazili duboku zabrinutost zbog uticaja regionalne krize na Liban i teških posledica po civile, što je dovelo do masovnog raseljavanja. Naglasili su potrebu za zaštitom civila, kao i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. U tom kontekstu, predsednica fon der Lajen najavila je mobilizaciju zaliha ReliefEU za podršku oko 130.000 osoba u Libanu, dok je prvi let planiran za sutra.

Energetska bezbednost i buduća saradnja

Lideri regiona podelili su svoje analize situacije u svojim zemljama i širem regionu. Takođe su razgovarali o uticaju napada na energetsku infrastrukturu i zatvaranja Ormuskog moreuza na globalnu energetsku bezbednost, te su istražili načine za jačanje saradnje sa partnerima na Bliskom istoku u cilju ublažavanja ovih rizika.

Dogovoreno je da se ostane u bliskom kontaktu kako bi se procenio dalji razvoj događaja i zajednički radilo na postizanju mira. Evropska unija će sarađivati sa zemljama regiona kako bi vratila mir i stabilnost na Bliski istok i u region Zaliva, potvrđujući svoju trajnu posvećenost partnerstvu, bezbednosti i prosperitetu regiona.

