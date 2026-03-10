Ubijen Hasan Salameh: Objavljen snimak akcije, u trenu se sve pretvorilo u ruševine (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su danas da je u nedelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab.

IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Times of Israel.

Salameh je predvodio jedinicu Nasr Hezbolaha, jednu od tri regionalne divizije u južnom Libanu koja je bila odgovorna za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.

IDF says it eliminated Hezbollah commander Hassan Salameh, also known as Abu Hussein Ra’ab, in an airstrike on the town of Jouaiyya in southern Lebanon.



Salameh led Hezbollah’s Nasr Unit, responsible for the sector between Mount Dov and Bint Jbeil, and had taken command after… pic.twitter.com/2TCYMWCEwI — Open Source Intel (@Osint613) 10. март 2026.

U saopštenju IDF se navodi da je Salameh bio meta izraelskog vazdušnog napada na grad Džuai u južnom Libanu.

🔴ELIMINATED: Hassan Salameh, the Commander of Hezbollah's 'Nassar' Unit



Salameh was eliminated on Sunday night in a precise IAF strike in the Jwaya area. The senior terrorist held multiple key positions in the terror organization. pic.twitter.com/mbSudYYYg4 — Israel Defense Forces (@IDF) 10. март 2026.

Likvidaciju komandanta regionalne divizije Hezbolaha prvi je objavio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

IDF je objavio da je Salameh godinama služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nasr Hezbolah nakon što je njegov prethodnik, Taleb Abdulah, ubijen u junu 2024. godine.

Autor: Marija Radić