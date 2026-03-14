Kako je Tramp smenio Ričarda Grenela u Kenedi centru?

Rik Grenel, bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, povukao se sa mesta direktora Kenedi centra posle burne godine provedene u ovoj kultnoj ustanovi.

Tramp je u objavi na njegovoj mreži Truth Social objavio da će Grenela zameniti Met Floka, potpredsednik centra za operacije objekata.

Grenel, bivši ambasador SAD u Nemačkoj i nekadašnji Trampov specijalni izaslanik za Kosovo, nadgledao je dalekosežne promene u centru, posle kojih je usledio egzodus umetnika i pad prodaje karata.

Tramp se postavio za predsednika centra u februaru 2025. pošto se vratio u Belu kuću i preimenovao ga po sebi.

Centar scenskih umetnosti se sada sprema za zatvaranje zbog renoviranje koje bi trebalo da traje dve godine.

„Rik Grenel je uradio odličan posao u koordinaciji različitih elemenata Centra tokom prelaznog perioda i želim da mu se zahvalim na izuzetnom radu koji je obavio“, napisao je Tramp.

Predsednik je rekao da je Grenelov naslednik „pomogao da postignemo ogroman napredak u dovođenju Centra do izvrsnosti!“

Floka se pridružio Kenedi centru u januaru 2024. godine za vreme Bajdenove administracije, prema njegovom LinkedIn profilu. Ima iskustvo u upravljanju objektima i izgradnjom, navodi se u saopštenju centra.

Pošto ga potvrdi upravni odbor centra, Floka će nadgledati njegov masovni projekat renoviranja, koji počinje u julu.

Tramp je ranije govorio o lošem stanju centra i obezbedio je više od 250 miliona dolaraza njegovu obnovu, jedan od mnogih projekata renoviranja koje je preuzeo u drugom mandatu.

„CENTAR TRAMP KENEDI će, posle završetka, biti najbolji objekat te vrste bilo gde u svetu!“, napisao je Tramp u objavi u kojoj je potvrdio imenovanje Floke.

Ubrzo pošto je započeo drugi predsednički mandat, Tramp je otpustio nekoliko članova upravnog odbora centra i zamenio ih ljudima koje smatra saveznicima.

Novi upravni odbor je u decembru 2025. preimenovao instituciju u Memorijalni centar za scenske umetnosti Donald Dž. Tramp i Džon F. Kenedi.

Novi natpisi pojavili su se na spoljašnjosti zgrade sledećeg dana.

Neki članovi Kongresa i pravni stručnjaci tvrde da, pošto je centar imenovan zakonom iz 1964, ova institucija mora da ima pravo glasa o bilo kakvoj promeni imena.

Tramp je takođe kritikovao dosadašnje programe centra kao previše „provokativne“.

Za vreme Grenelovog mandata na mestu direktora niz izvođača otkazao je nastupe.

Među njima su glumačka postava predstave „Hamilton", kompozitor grupe Wicked Stiven Švarc i grupa "Doug Varone and the Dancers".

Autor: D.Bošković