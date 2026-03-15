Peskov: Evropljani čine sve da ubede Ukrajinu da nastavi rat, pregovori na pauzi

Evropljani čine sve što mogu da ubede Ukrajinu da nastavi rat sa Rusijom, a pregovori o mirovnom rešenju su na čekanju, jer se Sjedinjene Američke Države fokusiraju na druga pitanja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nažalost, Evropljani ulažu sve svoje napore pokušavajući da ubede Ukrajince da nastave rat", rekao je Peskov u intervjuu za Fajnenšel tajms, prenosi RIA Novosti.

On je kazao da je Rusija otvorena za mirno rešenje u Ukrajini.

"Dinamika na frontu je pozitivna za nas, napredujemo i približavamo se ostvarenju naših ciljeva, ali, kao što je rekao (ruski) predsednik (Vladimir) Putin, otvoreni smo za diplomatsko rešenje", kazao je Peskov.

Prema njegovim rečima, pregovori o Ukrajini su stavljeni na čekanje, a SAD se fokusiraju na druga pitanja.

"Nastala je pauza. Amerikanci imaju druge prioritete", ocenio je Peskov.

Dodao je da je predstavnik Francuske nedavno posetio Rusiju u okviru dijaloga o Ukrajini, ali da taj sastanak nije dao pozitivne rezultate.

"Evropljani ne žele da pomognu mirnom procesu. Kada je francuski predstavnik stigao, nije doneo nikakve pozitivne signale. Zbog toga, ni on sam nije čuo ništa pozitivno", zaključio je Peskov.

Autor: Marija Radić