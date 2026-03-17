GORI NAJMOĆNIJE ORUŽJE AMERIKE! Bukti požar na nosaču aviona Džerald Ford: Vatra 30 sati gutala grdosiju od 13 milijardi dolara usred rata sa Iranom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas V. Huynh/U.S. Navy ||

Najmoderniji američki nosač aviona, "Džerald R. Ford", pretvorio se u vatrenu zamku usred operacija na Bliskom istoku.

Dok tenzije sa Teheranom dostižu tačku ključanja, ponos američke mornarice borio se sa stihijom koja je trajala više od 30 sati!

HAOS U UTROBI RATNE MAŠINE

Kako prenosi "Njujork tajms", požar je izbio u glavnoj vešernici broda, a vatra se munjevito proširila kroz ventilacione otvore. Iako su mornari nadljudskim naporima uspeli da lokalizuju požar, posledice su zastrašujuće:

Desetine povređenih: Više od 20 mornara primilo je pomoć zbog udisanja dima, dok su dvojica teže povređena.

600 ljudi bez kreveta: Vatrena stihija je potpuno uništila spavaonice, ostavljajući stotine članova posade bez krova nad glavom usred otvorenog mora.

Drama u 10. mesecu misije: Posada je na ivici snaga, s obzirom na to da je ovo najduže neprekidno angažovanje jednog nosača još od Vijetnamskog rata.

BROD OD 13 MILIJARDI DOLARA SE RASPADA?

Iako zvaničnici Pentagona tvrde da je brod "operativan", na videlo izlaze šokantni detalji o stanju flote. Pored požara, "Džerald Ford" se bori sa neverovatnim tehničkim problemima – čak 650 toaleta na brodu je van funkcije, a sistemi za održavanje su preopterećeni.

AMERIKA ŠALJE ZAMENU

Zbog ozbiljnosti situacije i iscrpljenosti posade, Pentagon planira hitnu rotaciju. Nosač "Džordž H.W. Buš" trebalo bi da zameni oštećeni "Ford" u vodama Bliskog istoka. Ipak, stručnjaci upozoravaju: ovaj incident je jasan pokazatelj da je američka vojska prenapregnuta i da moderni sistemi zakazuju baš tamo gde su najpotrebniji – na liniji fronta protiv Irana.

RAT NE ČEKA

Dok se sa palube "Forda" i dalje vije dim, američko-izraelske operacije protiv iranskih ciljeva se nastavljaju. Ostaje pitanje: koliko dugo Amerika može da projektuje moć ako joj se najskuplje oružje kvari i pali samo od sebe?

Autor: D.S.

