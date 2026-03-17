GORI NAJMOĆNIJE ORUŽJE AMERIKE! Bukti požar na nosaču aviona Džerald Ford: Vatra 30 sati gutala grdosiju od 13 milijardi dolara usred rata sa Iranom! (VIDEO)

Najmoderniji američki nosač aviona, "Džerald R. Ford", pretvorio se u vatrenu zamku usred operacija na Bliskom istoku.

Dok tenzije sa Teheranom dostižu tačku ključanja, ponos američke mornarice borio se sa stihijom koja je trajala više od 30 sati!

HAOS U UTROBI RATNE MAŠINE

Kako prenosi "Njujork tajms", požar je izbio u glavnoj vešernici broda, a vatra se munjevito proširila kroz ventilacione otvore. Iako su mornari nadljudskim naporima uspeli da lokalizuju požar, posledice su zastrašujuće:

Desetine povređenih: Više od 20 mornara primilo je pomoć zbog udisanja dima, dok su dvojica teže povređena.

600 ljudi bez kreveta: Vatrena stihija je potpuno uništila spavaonice, ostavljajući stotine članova posade bez krova nad glavom usred otvorenog mora.

Drama u 10. mesecu misije: Posada je na ivici snaga, s obzirom na to da je ovo najduže neprekidno angažovanje jednog nosača još od Vijetnamskog rata.

“The USS Gerald R. Ford had a fire while supporting President Trump’s Operation Epic Fury against Iran, but the carrier is still fully operational.



Two sailors were hurt but are in stable condition. 🙏🏻 The fire started in the ship’s main laundry area, was not combat-related,… pic.twitter.com/ZZHm9boR9M — Rapid Now (@Rapid_Now) 12. март 2026.

BROD OD 13 MILIJARDI DOLARA SE RASPADA?

Iako zvaničnici Pentagona tvrde da je brod "operativan", na videlo izlaze šokantni detalji o stanju flote. Pored požara, "Džerald Ford" se bori sa neverovatnim tehničkim problemima – čak 650 toaleta na brodu je van funkcije, a sistemi za održavanje su preopterećeni.

AMERIKA ŠALJE ZAMENU

Zbog ozbiljnosti situacije i iscrpljenosti posade, Pentagon planira hitnu rotaciju. Nosač "Džordž H.W. Buš" trebalo bi da zameni oštećeni "Ford" u vodama Bliskog istoka. Ipak, stručnjaci upozoravaju: ovaj incident je jasan pokazatelj da je američka vojska prenapregnuta i da moderni sistemi zakazuju baš tamo gde su najpotrebniji – na liniji fronta protiv Irana.

RAT NE ČEKA

Dok se sa palube "Forda" i dalje vije dim, američko-izraelske operacije protiv iranskih ciljeva se nastavljaju. Ostaje pitanje: koliko dugo Amerika može da projektuje moć ako joj se najskuplje oružje kvari i pali samo od sebe?

Autor: D.S.