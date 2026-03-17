HAOS NA NEBU IZNAD ZALIVA! Iran lansirao brutalne napade: Katar i Emirati pod vatrom, oboreno desetine balističkih raketa i dronova! (FOTO)

Dok svet gleda ka Teheranu i Jerusalimu, pravi pakao se jutros otvorio iznad Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata! Ministarstva odbrane obe zemlje potvrdila su da su bile meta masovnih iranskih napada.
Udarne tačke agresije:
- EMIRATI NA UDARU: PVO sistemi UAE presreli su čak 10 iranskih balističkih raketa i 45 dronova-samoubica! Ovo je jedan od najjačih napada na ovu zemlju u istoriji.
- DRUGI TALAS NA KATAR: Vojska Katara potvrdila je da je uspešno neutralisala "drugi talas" raketnog napada. Pretnja je proglašena neutralisanom, ali je zemlja i dalje pod najvišom uzbunom.
- PANIKA U DOHI: Al Džazira prenosi da je bezbednosna pretnja izazvala opštu uzbunu pre nego što su oružane snage uspele da obore projektile.
Autor: D.S.