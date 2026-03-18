UKRAJINSKI EKSPERTI BRANE BLISKI ISTOK: Zelenski otkrio detalje o 'Dronskom sporazumu' i novim vojnim savezima

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, tokom svog zvaničnog obraćanja parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva, potvrdio je da su ukrajinske vojne snage već aktivno uključene u odbranu Bliskog istoka i regiona Zaliva od pretnji koje dolaze iz Irana.

Prema njegovim rečima, trenutno se u ovom regionu nalazi 201 ukrajinski vojni stručnjak, dok su još 34 spremna za hitno raspoređivanje. Ovi timovi su već prisutni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Saudijskoj Arabiji, dok su jedinice na putu ka Kuvajtu, uz postojanje zvaničnih sporazuma sa još nekoliko država u regionu.

Zelenski je naglasio da je slanje ovih stručnjaka, koji poseduju jedinstveno borbeno iskustvo u obaranju iranskih dronova tipa „Šahed“, direktan odgovor na zahteve partnera, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ovaj angažman predstavlja sastavni deo šireg predloga o „Dronskom sporazumu“ (Drone Deal) koji je Ukrajina uputila Vašingtonu. Cilj ove inicijative je da se spreči uspeh terora koji iranski režim sprovodi protiv svojih suseda, koristeći proverenu ukrajinsku tehnologiju i taktiku koja se pokazala efikasnom na sopstvenom ratištu.

Ukrajina je izrazila spremnost da slične aranžmane ponudi svim pouzdanim partnerima, nudeći opseg saradnje koji se kreće od praktične kooperacije u oblasti bespilotnih letelica do formiranja budućih odbrambenih saveza. Predsednik Zelenski je istakao da bi bilo nerazumno ostaviti ratom potvrđenu snagu i sposobnost Ukrajine izvan globalnih bezbednosnih struktura. On je posebno pohvalio viziju Ujedinjenog Kraljevstva koje jasno prepoznaje ove mogućnosti, što je potvrđeno i današnjim potpisivanjem zajedničke deklaracije sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Ova saradnja sa Londonom, prema rečima ukrajinskog lidera, počiva na čvrstim temeljima i predstavlja model za buduće integracije ukrajinskih vojnih kapaciteta u sisteme kolektivne bezbednosti širom sveta. Zelenski je zaključio da ukrajinsko iskustvo u modernom ratovanju postaje nezamenljiv resurs za očuvanje mira i stabilnosti u regionima koji su najviše izloženi asimetričnim pretnjama i agresivnim akcijama regionalnih sila poput Irana.