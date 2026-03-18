STRATEŠKO PARTNERSTVO KIJEVA I MADRIDA: Zelenski najavio zajedničku proizvodnju raketa i dronova sa Španijom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je sklapanje novih, ključnih odbrambenih sporazuma sa Španijom koji označavaju značajan iskorak u bilateralnoj saradnji dve zemlje. Ovi dogovori su primarno fokusirani na proširenje zajedničke proizvodnje naoružanja i razvoj naprednih tehnologija namenjenih jačanju ukrajinskih odbrambenih snaga, a njihova implementacija je već u toku kroz koordinisani rad timova obe države.

Srž nove saradnje predstavlja partnerstvo sa španskom inženjerskom i tehnološkom grupacijom Sener Aerospace & Defence. Tokom zvaničnih sastanaka, ukrajinski proizvođači potpisali su četiri dokumenta o saradnji, od kojih su tri direktno vezana za kompaniju Sener. Ovi ugovori se prvenstveno odnose na uspostavljanje kooperacije u raketnom sektoru i oblasti protivvazdušne odbrane, što je predsednik Zelenski označio kao presudan korak za bolju zaštitu ukrajinskog neba i očuvanje ljudskih života.

Partnerstvo je zasnovano na principu uzajamnog doprinosa gde će Ukrajina uložiti svoje bogato iskustvo sa ratišta, ekspertizu u oblasti bespilotnih letelica i visoko tehničko znanje. S druge strane, očekuje se da Španija obezbedi kritičnu vojnu podršku koja uključuje isporuku artiljerijskih granata, modernih radarskih sistema i druge neophodne opreme. Poseban akcenat tokom razgovora stavljen je na zajedničke projekte u proizvodnji dronova dugog dometa, s obzirom na to da Kijev poseduje nove tehnološke razvoje koje želi da skalira u saradnji sa španskom industrijom.

Predsednik Zelenski je naglasio da jačanje kapaciteta protivvazdušne odbrane ostaje apsolutni prioritet ukrajinske države. On je izrazio duboku zahvalnost rukovodstvu kompanije Sener i španskim zvaničnicima na njihovoj spremnosti da zajednički rade na jačanju bezbednosti, uz očekivanje da će svi potpisani sporazumi između proizvođača biti realizovani u najkraćem mogućem roku kako bi se direktno osetili na terenu.

Autor: Pink.rs