ŠOK NA NEBU IZNAD IRANA! Pogođen američki 'nevidljivi' F-35: Iranci objavili snimak uništenja ponosa Pentagona!

Snimak koji je prvobitno procureo na uticajnom nalogu "OSINT defender" na mreži X (bivši Tviter), pokazuje eksploziju na nebu u trenutku kada je letelica vredna više od 100 miliona dolara pokušala da izvrši borbeni zadatak iznad iranske teritorije.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has release a statement, accompanied by video footage, which claims to show the targeting of an American F-35A/B Lightning ll with a surface-to-air missile in the skies over Iran. This claim by the IRGC follows reports that a F-35… pic.twitter.com/5omxjVESR3 — OSINTdefender (@sentdefender) 19. март 2026.

Ovo je prvi put od početka rata u februaru da je Teheran uspeo da nanese direktan udar najmodernijoj letelici pete generacije koju koriste isključivo SAD i Izrael.

Pentagon potvrdio: Pilot jedva izvukao živu glavu!

Iako Pentagon pokušava da smiri tenzije, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), Tim Hokins, bio je primoran da prizna da je došlo do "incidenta".

"Avion je leteo u borbenoj misiji iznad Irana kada je pogođen. Pilot je u stabilnom stanju i uspeo je da izvrši prinudno sletanje u bazu na Bliskom istoku. Istraga je u toku", izjavio je Hokins.

Da li je ovo prekretnica u ratu?

Vojni analitičari upozoravaju da bi ovaj snimak mogao potpuno da promeni tok sukoba. Ako se dokaže da iranska PVO može sa lakoćom da "vidi" i gađa F-35, američka dominacija u vazduhu je ozbiljno poljuljana. Dok se autentičnost snimka još uvek proverava, društvene mreže su "izgorele" od komentara da je ponos američke vojne industrije zapravo "glineni golub" za iranske rakete.

Autor: D.S.