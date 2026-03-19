SAD: Ublažavanje sankcija za rusku naftu ne odnosi se na S.Koreju i Kubu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/J. Scott Applewhite

Ministarstvo finansija SAD saopštilo je danas da se privremeno ukidanje sankcija SAD na prodaju nafte iz Rusije utovarene na brodove pre 12. marta ne odnosi na određene regione Ruske Federacije, uključujući Krim, kao i na Severnu Koreju i Kubu.

Odgovarajuća ažurirana opšta licenca objavljena je na veb-sajtu ministarstva, prenosi Rojters.

Prošle nedelje, administracija SAD je ukinula sankcije do 11. aprila na transakcije koje uključuju snabdevanje i prodaju nafte i naftnih derivata iz Rusije utovarenih na brodove do 12. marta.

Tada je Ministarstvo finansija SAD saopštilo da se ova odluka ne odnosi ni na jednu transakciju koja uključuje Iran.

Autor: S.M.

