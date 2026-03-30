Ruski tanker sa 100.000 tona nafte STIGAO NA KUBU: Američka obalska straža povukla OVAJ potez

Ruski tanker "Anatolij Kolodkin", koji prevozi humanitarni teret od 100.000 tona nafte, stigao je na Kubu, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja Rusije.

Brod očekuje istovar u luci Mansas.

Brod očekuje istovar u luci Mansas.

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru sa naftom da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila nalog da presretne brod, iako u regionu raspolaže plovilima sposobnim za takvu operaciju.

Time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale.

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp pričao o pregovorima, a Kuvajt opet meta napada

Autor: Marija Radić

