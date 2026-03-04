DRAMA U SREDOZEMLJU: Ukrajina napala ruski tanker za prevoz gasa (VIDEO)

Ruski tanker za prevoz gasa napali su u Sredozemnom moru bespilotni ukrajinski čamci, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

- Dana 3. marta izvršen je napad na ruski tanker za prevoz gasa ‘Arktik Metagaz’ u neposrednoj blizini teritorijalnih voda države članice Evropske unije Malte. Tanker je bio na putu iz luke Murmansk sa teretom carinjenim u skladu sa svim međunarodnim propisima - navodi se u izveštaju.

The sanctioned Russian LNG tanker Arctic Metagaz is on fire in the Mediterranean after a reported sea drone attack near Malta, Reuters reported. #Russia pic.twitter.com/7uAHoPwb7K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 03. март 2026.

Napad su kod obale Libije izveli bespilotni ukrajinski čamci, dodaje se u saopštenju. Zahvaljujući koordinisanim naporima malteških i ruskih spasilačkih službi, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, navelo je ministarstvo.

BREAKING: Russian LNG tanker catches fire in the Mediterranean after reportedly being attacked. pic.twitter.com/9pxkDwbtnN — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 04. март 2026.

pročitajte još Izrael tvrdi: Ubijen najviši komandant iranskih snaga Kuds u Libanu

Autor: Pink.rs