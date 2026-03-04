AKTUELNO

DRAMA U SREDOZEMLJU: Ukrajina napala ruski tanker za prevoz gasa (VIDEO)

Ruski tanker za prevoz gasa napali su u Sredozemnom moru bespilotni ukrajinski čamci, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

- Dana 3. marta izvršen je napad na ruski tanker za prevoz gasa ‘Arktik Metagaz’ u neposrednoj blizini teritorijalnih voda države članice Evropske unije Malte. Tanker je bio na putu iz luke Murmansk sa teretom carinjenim u skladu sa svim međunarodnim propisima - navodi se u izveštaju.

Napad su kod obale Libije izveli bespilotni ukrajinski čamci, dodaje se u saopštenju. Zahvaljujući koordinisanim naporima malteških i ruskih spasilačkih službi, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, navelo je ministarstvo.

